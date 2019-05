Last Night in Soho: iniziate le riprese del thrillr-horror di Edgar Wright

Di Pietro Ferraro sabato 25 maggio 2019

Il regista Edgar Wright ha iniziato le riprese del thriller-horror "Last Night in Soho".

Sono iniziate le riprese di Last Night in Soho, il nuovo film del regista Edgar Wright (Baby Driver) nuova pellicola annunciata per la prima volta lo scorso gennaio.

La notizia del via alle riprese è stata confermata personalmente da Edgar Wright che si rivolto ai social media per condividere un'immagine del ciak in cui viene mostrato il titolo del film e in cui viene rivelato Chung-hoon Chung come direttore della fotografia. Wright ha anche condiviso un'immagine fuori contesto di una lampada, che certamente non ci dice molto, ma la didascalia con le parole "Primo giorno" sono un ulteriore conferma della produzione avviata. Anche Rachel Prior di Big Talk Productions ha condiviso anche alcune foto del primo giorno di riprese, tra cui uno sguardo al logo del film in versione neon verde e rosso.

"Last Night in Soho" è stato descritto come un horror / thriller ambientato a Central London. Oltre a ciò il regista ha citato come influenze sul film il thriller A Venezia... un dicembre rosso shocking del 1973 di Nicolas Roeg e Repulsione, il debutto in lingua inglese di Roman Polanski del 1965.

Per quanto riguarda il cast tra i protagonisti c'è la lanciatissima Anya Taylor-Joy (The Witch, Glass) affiancata da Thomasin Harcourt McKenzie (Senza lasciare traccia) e Matt Smith (The Crown, Doctor Who). Edgar Wright ha collaborato alla sceneggiatura insieme a Krysty Wilson-Cairns (Penny Dreadful). Nira Park, Tim Bevan e Eric Fellner producono insieme a Wright.

Dopo la memorabile trilogia del Cornetto (L'alba dei morti dementi, Hot Fuzz, La fine del mondo) Wright ha diretto Baby Driver che oltre ad incassare 226 milioni di dollari in tutto il mondo ha ricevuto anche tre nomination all'Oscar (Miglior montaggio, sonoro e montaggio sonoro). "Last Night in Soho" è attualmente sprovvisto di una data di uscita ufficiale.