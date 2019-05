Sonic the Hedgehog posticipato al 2020

Di Federico Boni sabato 25 maggio 2019

La Paramount rimette mano a Sonic e lo fa slittare al 2020.

In fuga dalle 'critiche'. La Paramount ha clamorosamente annunciato lo slittamento di Sonic the Hedgehog, live-action di Jeff Fowler posticipato dall'8 novembre di quest'anno al 13 febbraio del 2020. 100 giorni in più che permetteranno allo studios di rimettere mano al look di Sonic, tanto criticato dai fan.

"Ci prendiamo un po' di tempo per dar vita ad un Sonic giusto", ha commentato il regista, che già nelle scorse settimane si era scusato con gli amanti del celebre personaggio videoludico, promettendo cambiamenti. Un nuovo slot, quello di San Valentino, che vedrà Sonic scontrarsi con Kingsman: The Great Game e la commedia romantica The Photograph.

Il cast di Sonic the Hedgehog abbraccia Jim Carrey nei panni di Doctor Robotnik / Eggman, celebre villain di Sonic, doppiato in lingua originale da Ben Schwartz. Spazio poi a James Marsden nel ruolo di Tom Wachowski, Adam Pally, Tika Sumpter e Natasha Rothwell.