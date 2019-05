ICON: The Robert Englund Story - trailer del documentario sullo storico interprete di Freddy Krueger

Di Pietro Ferraro domenica 26 maggio 2019

ICON - The Robert Englund Story: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul documentario horror di Gary Smart.

Dai creatori dei documentari You're So Cool, Brewster! The Story of Fright Night, RoboDoc: The Creation of RoboCop e Pennywise: The Story of IT arriva un documentario tutto nuovo che celebra l'eredità e la carriera del leggendario Robert Englund.

Intitolato ICON: The Robert Englund Story, il film documenterà la fenomenale carriera dell'iconico attore, a partire dai suoi primi anni lavorando come giovane attore e passando per la sua ascesa come una delle più amate star del genere horror di tutti i tempi. Insieme a Englund, molti dei collaboratori della star di vari progetti saranno intervistati per il lungometraggio, inclusi il cast e la troupe di Urban Legend, 2001 Maniacs, 976 - Chiamata per il diavolo, Behind the Mask - Vita di un serial killer, Wishmaster, V - Visitors, Morti e sepolti, Il fantasma dell'opera e, naturalmente, i film della serie Nightmare on Elm Street.

"Se qualcuno merita questo tipo di riconoscimento, allora è Robert Englund", dice lo scrittore, produttore e co-regista Gary Smart, che aggiunge: "È stato un pilastro del cinema horror per quasi 40 anni e senza dubbio è diventato sinonimo di horror insieme a Vincent Price, Peter Cushing e Christopher Lee. Tutti noi di Cult Screenings siamo così entusiasti di festeggiare con questo film la carriera dell'icona". Oltre ad esplorare l'eredità horror di Englund, ICON toccherà anche il fandom appassionato di altre grandi icone dell'orrore come Kane Hodder, Doug Bradley, Nick Castle, Jeffrey Combs, Brad Dourif, Tony Todd e altri.

Ovviamente il ruolo principale di Englund è quello di Freddy Krueger, che ha interpretato nel film del 1984 Nightmare - Dal profondo della notte di Wes Craven e nei sei sequel che ha generato. Englund al contrario di altre icone horror come Jason Voorhees e Michael Myers non indossa una maschera, quindi il personaggio è identificato immediatamente con il suo attore e si può tranquillamente affermare che è merito della caratterizzazione di Englund se Freddy a partire dal sequel Nightmare 2 - La rivincita è diventato una icona della cultura pop e parte dell'immaginario cinematografico.

Ulteriori informazioni saranno rilasciate quando la campagna di crowdfunding prenderà il via. Secondo il comunicato stampa la campagna Indiegogo per il documentario sarà aperta per 30 giorni a partire dal 1° giugno.

