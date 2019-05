Changeland: trailer, trama e poster del film con Macaulay Culkin e Seth Green

Di Pietro Ferraro lunedì 27 maggio 2019

Changeland: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Seth Green nei cinema italiani dal 7 giugno 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Macaulay Culkin torna sul grande schermo per Changeland, il debutto alla regia del suo amico e collega Seth Green. Culkin oltre che tra i protagonisti del film è anche coproduttore della pellicola con la sua casa di produzione "Bunny Ears". Green oltre a dirigere è anche protagonista del film che racconta di un viaggio in Thailandia in cerca di una nuova prospettiva.

Seth Green e Macaulay Culkin tornano a recitare insieme dopo il thriller Party Monster. "Changeland" parla di un uomo che scopre che sua moglie lo ha tradito nel primo anniversario di matrimonio. È in questo momento che decide di fare una vacanza programmata con il suo migliore amico che non vede da lungo tempo, interpretato da Breckin Meyer. I due uomini si recano in Thailandia per un'avventura alla scoperta di se stessi che li porterà ad incontrare personaggi interpretati dal wrestler Randy Orton e da Culkin, uno spirito libero che vive da tempo in Thailandia e che sembra aver capito tutto della vita.

Il cast include anche Rachel Bloom nei panni dell'ex-moglie infedele di Seth Green, mentre Brenda Song (attuale fidanzata di Macaulay Culkin) interpreta l'interesse amoroso di Green.

"Changeland" è il quarto ruolo di Macaulay sul grande schermo in quindici anni, ruoli intervallati da apparizioni in spot pubblicitari e video di YouTube. L'attore è apparso in Sex and Breakfast nel 2007, The Wrong Ferrari del 2011 e nell'Aladdin di Adam Green del 2015 oltre ad un cameo nei panni di stesso nel sequel Zoolander 2 (2016). "Changeland" debutta nelle sale americane il 7 giugno 2019.

