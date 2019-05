Armstrong: trailer del nuovo documentario su Neil Armstrong narrato da Harrison Ford

Di Pietro Ferraro lunedì 27 maggio 2019

Armstrong: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul documentario su Neil Armstrong nei cinema americani dal 12 luglio 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Dopo il biopic Il primo uomo del regista Damien Chazelle, che l'anno scorso ha visto Ryan Gosling nei panni dell'astronauta Neil Armstrong, arriva un nuovo documentario dal titolo Armstrong narrato da Harrison Ford che include interviste con la famiglia del leggendario astronauto, alcuni filmati di famiglia mai visti prima e altro materiale inedito.

Questo film è diretto da David Fairhead, che ha affrontato materiale simile in un documentario del 2017 intitolato Mission Control: The Unsung Heroes of Apollo, dedicato alle persone che hanno lavorato al controllo della missione della NASA durante questi voli spaziali.

Fairhead ha rilasciato una dichiarazione sul nuovo documentario "Armstrong":

Raccontare questa storia è il sogno di un documentarista. Quando Neil fece il suo piccolo passo sulla superficie lunare, segnò la sua trasformazione da semplice uomo a celebrità globale, qualcosa che passò il resto della sua vita cercando di evitare. Attraverso la testimonianza di colleghi, amici e familiari, delineiamo i suoi risultati raccontiamo la storia apparentemente familiare, ma anche poco conosciuta del Primo Uomo sulla Luna.

Il documentario è coprodotto da Gareth Dodds e Keith Haviland, due dei produttori di un altro documentario sui voli spaziali dal titolo The Last Man on the Moon.

La dichiarazione congiunta dei figli di Neil Armstrong, Rick e Mark, che sono stati coinvolti attivamente nel raccontare questa storia.

Siamo stati felici di collaborare con i realizzzatori, che hanno fatto un lavoro così notevole con "The Last Man on the Moon" e " Mission Control: The Unsung Heroes of Apollo", su questo meraviglioso ritratto di nostro padre. Speriamo che al pubblico piaccia l'opportunità di vedere alcune riprese molto rare di lui e condividere la sua memoria e le sue conquiste.

A seguire la trama ufficiale del film:





ARMSTRONG è un documentario drammatico ed emozionante che mette in scena filmati casalinghi di famiglia mai visti prima, insieme a immagini ferme e in movimento che raccontano l'incredibile vita di Neil Armstrong. Con il sostegno della famiglia Armstrong, compresi i suoi due figli, Rick e Mark, il film racconta la sua esperienza di pre-morte come pilota da combattimento in Corea, i suoi giorni da pilota, il dramma e l'eccitazione delle missioni Gemini 8 e Apollo 11, e le sfide che seguirono la sua straordinaria fama.

"Armstrong" debutta nei cinema americani il 12 luglio 2019.

Fonte: SlashFilm