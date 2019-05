Rapina a Stoccolma: trailer italiano della crime-comedy con Ethan Hawke e Noomi Rapace

Di Pietro Ferraro martedì 28 maggio 2019

Rapina a Stoccolma: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia crime di Robert Budreau nei cinema italiani dal 20 giugno 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Il 20 giugno M2 Pictures porta nei cinema italiani Rapina a Stoccolma (Stockholm), una crime comedy basata su fatti realmente accaduti, una rapina dai risvolti psicologici complessi, giocata tra ironia e tensione.

La trama ufficiale:





Stoccolma, 1973. Durante una rapina alla banca centrale Lars Nystrom prende in ostaggio alcuni impiegati per far rilasciare il suo amico Gunnar di prigione. Man mano che le ore si trasformano in giorni, gli ostaggi sviluppano un complesso rapporto con il loro rapitore, soprattutto Bianca, moglie e madre di due bambini. Lars sembra avere a cuore le condizioni e le esigenze dei suoi prigionieri e questa connessione darà origine al fenomeno psicologico noto come "Sindrome di Stoccolma".

Il film prende spunto dalla rapina avvenuta nel 1973 presso la Kreditbank di Stoccolma, dove un uomo prese in ostaggio tre dipendenti della banca. L’avvenimento divenne un caso mediatico non solo perché a essere colpita fu una delle più importanti banche del paese, ma soprattutto per lo strano e assurdo legame che si instaurò tra il rapinatore e gli ostaggi.

Quello che per molti sembrò qualcosa di totalmente irrazionale, per i malcapitati, intrappolati nel caveau, risultò un’esperienza che cambiò le loro vite per sempre. Infatti, non solo si affezionarono al rapinatore, con risvolti paradossali e sovversivi, ma si ritrovarono anche a difenderlo dalle forze dell’ordine. Al termine della vicenda, quello che si andò delineando fu l’origine di una delle più strane e complesse sindromi psicologiche contemporanee: la sindrome di Stoccolma.

Ad interpretare Lars Nystrom, il rapinatore un po’ eccentrico e sopra le righe, troviamo il candidato all’ Oscar Ethan Hawke (Valerian e la città dei mille pianeti, I magnifici 7, Boyhood), al suo fianco Noomi Rapace (Seven Sisters, Alien: Covenant, Sherlock Holmes - Gioco di ombre) e il candidato ai BAFTA Mark Strong (Shazam!, Kingsman: Il cerchio d'oro).

Tra dialoghi surreali, riferimenti allo spirito dell’America anni '70 e canzoni di Bob Dylan, "Rapina a Stoccolma", diretto da Robert Budreau (Born to be Blue), racconta qualcosa di unico e significativo in un film dove la realtà è davvero più strana della finzione.