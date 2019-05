Ti presento Patrick: trailer italiano della commedia per famiglie con adorabile carlino

Di Pietro Ferraro martedì 28 maggio 2019

Ti presento Patrick: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia romantica di Mandie Fletcher nei cinema italiani dal 4 luglio 2019.

Il 4 luglio arriva nei cinema italiani, con Notorious Pictures, la commedia per famiglie Ti presento Patrick segue una giovane donna di nome Sarah, interpretata dalla Beattie Edmondson della serie tv Josh, la cui vita cambia radicalmente quando sua nonna le affida un carlino viziato di nome Patrick.

Sarah è stata lasciata dal fidanzato. Mentre la sua vita sta andando in pezzi, riceve in eredità dalla nonna un cane, il viziatissimo carlino Patrick. Adattarsi alla sua ingombrante e disastrosa presenza non sarà facile, ma Sarah pian piano si affezionerà a lui e non solo...La presenza di Patrick, come per magia, aiuterà Sarah a ritrovare l’orgoglio, la grinta e soprattutto l’amore.

Il cast del film è completato da Tom Bennett (Rocketman), Rupert Holliday-Evans (Doctor Who), Ann Queensberry (Ember - Il mistero della città di luce), Patricia Potter (Red Lights), Jennifer Saunders (Absolutely Fabulous: The Movie), Peter Davidson (in tv Il Nome della Rosa), Gemma Jones (Bridget Jones's Baby) e Ed Skrein (Deadpool) nei panni di un veterinario.

"Ti presento Patrick" è diretto da Mandie Fletcher (Absolutely Fabulous - Il film) e scritto dall'esordiente Vanessa Davies.