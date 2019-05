Stasera in tv: "Boston - Caccia all'uomo" su Rai 2

Di Pietro Ferraro mercoledì 29 maggio 2019

Rai 2 stasera propone Boston - Caccia all'uomo (Patriots Day), film drammatico del 2016 diretto da Peter Berg e interpretato da Mark Wahlberg, Kevin Bacon, Michelle Monaghan, John Goodman e J. K. Simmons.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Mark Wahlberg: sergente Tommy Saunders

Kevin Bacon: Richard DesLauriers

Michelle Monaghan: Carol Saunders

John Goodman: commissario Ed Davis

J. K. Simmons: sergente Jeffrey Pugliese

Vincent Curatola: sindaco Thomas Menino

Alex Wolff: Dzhokhar Tsarnaev

Themo Melikidze: Tamerlan Tsarnaev

Michael Beach: governatore Deval Patrick

James Colby: William Evans

Jimmy O. Yang: Dun Meng

Rachel Brosnahan: Jessica Kensky

Christopher O'Shea: Patrick Downes

Melissa Benoist: Katherine Russell

Khandi Alexander: l'interrogatrice

Doppiatori italiani

Massimiliano Manfredi: sergente Tommy Saunders

Francesco Prando: Richard DesLauriers

Barbara De Bortoli: Carol Saunders

Stefano De Sando: commissario Ed Davis

Luca Biagini: sergente Jeffrey Pugliese

Fabrizio Temperini: sindaco Thomas Menino

Davide Perino: Dzhokhar Tsarnaev

Daniele Raffaeli: Tamerlan Tsarnaev

Andrea Lavagnino: governatore Deval Patrick

Paolo Maria Scalondro: William Evans

Alex Polidori: Dun Meng

Elena Perino: Jessica Kensky

Emanuele Ruzza: Patrick Downes

Veronica Puccio: Katherine Russell

Laura Romano: l'interrogatrice





Trama e recensione

Basato su eventi realmente accaduti, Boston - Caccia all'uomo è un potente racconto sullo straordinario coraggio dimostrato da una comunità nell'affrontare la tragedia. È la storia di quanto accaduto durante l'attacco alla maratona di Boston nel 2013. La cronaca dettagliata, in un thriller ad alta tensione, di una delle più sofisticate e meglio coordinate caccia all’uomo nella storia delle forze dell'ordine. Gli eventi si sono svolti a Boston, ma l'attacco e la reazione decisa della città hanno avuto un forte impatto in tutto il mondo. Senza lasciarsi vincere dal panico e dalla paura, i cittadini hanno reagito cooperando, scegliendo la strada della solidarietà invece che quella della divisione, in nome di un nemico comune. La storia di "Boston - Caccia all’uomo" è raccontata ricostruendo precisamente come si sono svolti gli eventi e include le storie dei protagonisti: primi soccorritori, personale sanitario, investigatori, ufficiali governativi, privati cittadini e sopravvissuti. Con grande dedizione e atti di coraggio individuali la città, e il paese, sono riusciti ad uscire da questa terribile prova più forti e uniti di prima.





Curiosità



La pellicola è l'adattamento cinematografico del libro "Boston Strong", scritto dall'autore Casey Sherman assieme al giornalista Dave Wedge, riguardo all'attentato alla maratona di Boston, avvenuto il 15 aprile 2013.



Il film è ambientato durante l'attacco terroristico del 2013 alla maratona di Boston e la successiva caccia all'uomo per rintracciare i responsabili. La storia include le storie dei protagonisti: primi soccorritori, personale sanitario, investigatori, ufficiali governativi, privati cittadini e sopravvissuti.



La sceneggiatura del film è il risultato della fusione di due script separati. Uno era intitolato "Boston Strong" e si concentrava maggiormente sul lato azione / thriller della storia, l'altro dal titolo "Patriots Day" ed era di fatto più un dramma ed era raccontato dal punto di vista del commissario di polizia di Boston Ed Davis.



Questa è la terza collaborazione tra Mark Wahlberg e Peter Berg dopo Lone Survivor (2013) e Deepwater - Inferno sull'oceano (2016). Anche questo film, come le precedenti collaborazioni, si basa su una storia vera.



La polizia militare nel film è composta da membri reali della Guardia nazionale del Massachusetts.



La squadra addetta agli interrogatori che interroga Katherine Russell, la vedova di Tamerlan Tsarnaev fa parte dell'High-Value Detainee Interrogation Group (HIG) aka Gruppo d'Interrogatorio dei Detenuti d'Importanza Elevata. L'HIG è stato creato per ordine del presidente Obama nel 2009 ed è ospitato all'interno dell'FBI, ma è gestito del Consiglio di Sicurezza Nazionale. Il loro compito è quello di interrogare i sospetti di terrorismo subito dopo il loro arresto, al fine di ottenere informazioni su ogni ulteriore minaccia terroristica. L'interrogatorio rappresentato rientra in una categoria speciale, chiamata interrogatori "Quarles", condotta quando le forze dell'ordine ritengono che sussista ancora una minaccia per la sicurezza pubblica.



Questa è la terza collaborazione tra Mark Wahlberg e Peter Berg da Lone Survivor (2013) e Deepwater: Inferno sull'oceano (2016). Anche questo film, come le precedenti collaborazioni, è basato su una storia vera.



Il regista e co-sceneggiatore Peter Berg sulla fonte d'ispirazione per questo film: "Il coraggio e le storie dei sopravvissuti, delle squadre di primo intervento e di altre organizzazioni che hanno lavorato senza sosta quella mattina e ogni giorno da quel momento sono l'ispirazione per questo film. Siamo orgogliosi di essere parte di uno sforzo per contribuire a ricordare di nuovo questi eroi e celebrare lo spirito di comunità che ha definito la risposta di Boston a questo tragico evento".



Il film è stato girato contemporaneamente a Stronger (2017), un altro film sull'attentato alla maratona di Boston con protagonista Jake Gyllenhaal.



Questa è la seconda volta che Kevin Bacon interpreta un vero agente dell'FBI di Boston. La prima volta è stata in Black Mass - L'ultimo gangster (2015).



Mark Wahlberg è nato a Boston, nel quartiere di Dorchester.



Mark Wahlberg originariamente era contrario al film e rifiutò il ruolo.



Il nipote di Mark Wahlberg, Brandon, è presente nella scena dei ragazzi che giocano con i videogames.



Questo film segna il debutto sul grande schermo di Christopher O'Shea.



Il videogioco a cui stanno giocando gli studenti universitari è Call of Duty: Black Ops II (2012). Oltre a comporre le musiche di questo film, Trent Reznor ha anche composto la musica per quel gioco.



La scena della cattura e dell'arresto dell'attentatore Dzhokhar Tsarnaev è stata girata durante il secondo anniversario della sua cattura e il giorno dell'arresto effettivo.



L'FBI ha designato la "MBTA Transit Police S.W.A.T. Team" per prelevare Tsarenaev dalla barca e prenderlo in custodia. Le manette utilizzate sono conservate presso il Transit Police Headquarters di Boston. Le scene del team S.W.A.T. sono state montate nel film.



Il titolo originale "Patriots day" deriva dalla festività statale del Massachusetts che commemora le battaglie di Lexington e Concord del 19 aprile 1775. La festività si celebra di lunedì e la maratona di Boston si tiene quel giorno. L'attentatore Tamerlan Tsarnaev è stato ucciso e il fratello Dzokhar catturato dopo una sparatoria con la polizia il 19 aprile 2013, il 238° anniversario di quelle battaglie.



Il film costato 45 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 50.



[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]





La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Trent Reznor e Atticus Ross (The Social Network, L'amore bugiardo, Millennium - Uomini che odiano le donne, Birdbox).



1. Them and Us

2. We Forget Who We Are

3. The Place You Are Right Now

4. Inquiries

5. Trails

6. Broken Glass

7. Nobody Cares About Me

8. The Night Drive

9. Escape

10. Terminus

11. Long Shadows on the Street

12. Resolve

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]