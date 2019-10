Black Widow: riprese concluse e nuove foto dal set

Di Pietro Ferraro martedì 8 ottobre 2019

Black Widow: Riprese concluse del film in solitaria di Vedova Nera in arrivo nei cinema il 1° maggio 2020.

Riprese principali concluse per il film Black Widow della Marvel con Scarlett Johansson ancora una volta nel ruolo di Natasha Romanoff. Florence Pugh, che interpreta la vedova nera Yelena Belova, e la stuntman Lucy-Jayne Murray hanno dato l'annuncio sui social media. Il progetto autonomo arriverà nei cinema il prossimo anno e sarà il primo della "Fase 4" dell'Universo Cinematografico Marvel.

Florence Pugh ha condiviso un'immagine su Twitter in cui annuncia di aver terminato le riprese di "Black Widow". L'attrice è ritratta sorridente nella foto con l'amica Francesca Wilton. Inoltre Pugh ha condiviso un'altra foto su Instagram di alcuni anelli, uno dei quali ha le iniziali "Y.B", accompagnato da un messaggio in cui l'attrice parla del film.

Yelena Belova, che donna. Grazie per un'estate indimenticabile. 5 mesi di calci alti, capelli da cattiva, prendere per il naso David, luoghi meravigliosi e un'incredibile quantità di belle persone di talento che lavorano instancabilmente ogni giorno per rendere tutto al meglio possibile . E, naturalmente, la gioia di guardare la stessa Black Widow, era perfetta e assolutamente magica. Grazie. YB ancora e ancora!

Anche la stuntman Lucy-Jayne Murray ha condiviso due foto dal set che la ritraggono insieme ad un gruppo di membri della troupe. Anche Murray ha commentato la foto condivisa.

Riprese concluse sul film Black Widow. Ho amato così tanto questa squadra, ognuno di voi significa il mondo per me e sono così grata di aver avuto questa esperienza con tutti voi. Grazie mille a tutti.

Ora che la produzione si è conclusa su "Black Widow", è tempo della fase di post-produzione, che potrebbe includere o meno una serie di riprese aggiuntive nel prossimo futuro. David Harbour, che interpreta Alexei Shostakov alias Red Guardian alcune settimane fa ha condiviso una foto scattata nella sua camera d'albergo commentando il suo personaggio; "tu, grande audace speranza luminosa della Russia, complicata anima travagliata, tu Red Guardian".

ATTENZIONE!!! A seguire trovate SPOILER minori sul film Black Widow.

Un importante spoiler per il film di "Black Widow" è stato recentemente rivelato. Robert Downey Jr. avrà probabilmente un cameo nel film nei panni di Tony Stark. E' molto probabile che il cameo sarà semplicemente un filmato inutilizzato di Captain America: Civil War piuttosto che una nuova scena. Il cameo di Iron Man è probabilmente progettato per dare una spinta al film e attirare più fan nei cinema, molti dei quali guarderebbero volentieri un intero film su Vedova Nera solo per rivedere il compianto Iron Man. Secondo quanto riferito, una grande parte del film "Black Widow" avrà luogo durante gli eventi di "Civil War", quando Natasha tradisce Tony per aiutare Cap. Secondo quanto riferito, è questo momento della relazione tra Natasha e Tony a cui farà riferimento il nuovo film, usando alcuni dei filmati precedentemente inutilizzati di "Civil War" in cui Tony si confronta con Nat sul suo tradimento. Non è il cameo che i fan speravano, ma è meglio di niente.

Sempre in ambito SPOILER, nuove foto dal set di "Black Widow" hanno rivelato che William Hurt tornerà come Thunderbolt Ross. Il sito Just Jared ha condiviso le foto di William Hurt sul set in Georgia mentre riprende il suo ruolo di Segretario di Stato degli Stati Uniti. Dopo aver debuttato in L'incredibile Hulk, Ross ha fatto ritorno in "Civil War" e ha fruito di apparizioni minori in "Infinity War" ed "Endgame". Nelle foto Ross è visibilmente invecchiato e ritratto con un bastone che lo aiuta a camminare. Queste immagini di un Ross anziano hanno scatenato la fantasia dei fan che hanno ipotizzato potrebbero riferirsi alla fondazione del gruppo noto come nuovi Thunderbolts. Per guardare le foto dal set clicca QUI.

"Black Widow" arriverà nei cinema il 1° maggio 2020.

Fonte: ComicBook

Black Widow: primo poster dal D23 con il nuovo costume di Scarlett Johansson

Marvel Studios ha pubblicato il poster ufficiale D23 per il film in solitaria di Black Widow. Il poster mostra il nuovo costume di Natasha Romanoff e una nuova immagine del malvagio Taskmaster. I Marvel Studios hanno avuto una presenza importante al D23 di quest'anno mentre le voci turbinavano sull'uscita dall'Universo Cinematografico Marvel di Tom Holland, con Sony che si è ripresa l'esclusiva su Spider-Man scatenando una reazione avversa da parte dei fan e di molti addetti ai lavori.

Andy Park, concept artist a capo dello sviluppo visivo dei Marvel Studios, è l'artista dietro il poster di Black Widow, che pone l'accento sulla Natasha Romanoff di Scarlett Johansson e sul suo nuovo costume. Il poster presenta anche la Yelena Belova di Florence Pugh alla sua destra e il Red Guardian di David Harbour alla sua sinistra, con un gruppo di altre Vedove Nere alle loro spalle e Taskmaster che osserva il tutto. Park ha pubblicato il poster con il commento a seguire.

Black Widow!!! Il Manifesto ufficiale del D23 che ho avuto l'onore di disegnare. Mi è molto cara dato che è la milionesima volta che l'ho concepita / illustrata. Che cast e troupe!

I filmati di "Black Widow" mostrati all'Expo D23 durante il fine settimana erano sostanzialmente gli stessi mostrati al Comic-Con il mese scorso, ma con alcune aggiunte, che includevano un nuovo costume con inserti bianchi per Natasha Romanoff e uno stallo tra lei e Yelena Belova.

"Black Widow" si svolge dopo gli eventi di Captain America: Civil War e prima di "Infinity War". Natasha Romanoff prenderà in carico il programma "Red Room" che in origine l'ha addestrata trasformandola in una letale assassina. Altri dettagli specifici sono sconosciuti al momento, ma sappiamo che parte del film è ambientato a Budapest. L'Occhio di Falco di Jeremy Renner apparirà in un cameo? L'attore non si è sbottonato quando gli è stato chiesto, ma la verità è che non lo sapremo fino a quando il film non arriverà nei cinema il 1° maggio 2020. Nel frattempo Occhio di Falco sta ottenendo la sua serie tv su Disney +, quindi sappiamo che comunque tornerà. Resta la domanda se la serie da sei episodi si collegheranno direttamente al film di "Black Widow".

I fan dell'Universo Cinematografico Marvel saranno parecchio impegnati nei prossimi anni. Oltre a Black Widow, ci sono un sacco di serie tv in streaming realizzati per il canale Disney + in arrivo, tra cui She-Hulk, Ms. Marvel e Moon Knight recentemente annunciati. Il boss dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha anche rivelato la data di uscita di Black Panther 2, che arriverà con la Fase 5 dell'UCM il 6 maggio 2022. Insommma, anche se il destino di Spider-Man per il momento resta in bilico, i fan della Marvel hanno ancora molto di cui essere entusiasti.

Fonte: Andy Park

Black Widow: nuove foto dal set mostrano Scarlett Johansson con un nuovo costume

Scarlett Johansson è stata avvistata sul set del film Black Widow nei panni di Natasha Romanoff. Nuove foto trapelate dal set mostrano l'attrice con indosso un nuovo costume. Il capo dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha finalmente annunciato il film in solitaria di Vedova Nera il mese scorso al Comic-Con di San Diego, e ha confermato che si svolgerà dopo gli eventi di Captain Marvel: Civil War e prima di "Infinity War".

Nelle nuove immagini Scarlett Johansson sembra indagare sulla zona di uno schianto aereo. Oltre a Johansson, il film di "Black Widow" è interpretato da David Harbour, Rachel Weisz e Florence Pugh. Si vocifera che l'Occhio di falco di Jeremy Renner farà un'apparizione, ma questo ovviamente non è stato confermato e se verrà confermato molto probabilmente si tratterà di un cameo a sorpresa. Il film arriva nei cinema il 1° maggio 2020.

📸 22.08.19 | Novas fotos do set de filmagem em Black Widow.

📸 De olho nesse uniforme?!



(via: 大蚊子Sean / weibo).

Fonte: Screenrant

Black Widow: un poster ufficiale dal Comic-Con 2019 rivela il villain Taskmaster

Dopo il panel di Marvel Studios al Comic-Con 2019 che ha incluso l'annuncio del film di Black Widow, dall'evento di San Doego arriva uno scatto che ritrae un cartellone del film che ci offre un primo sguardo al villain Taskmaster. I Marvel Studios in questo fine settimana hanno rivelato l'intera lista di film della "Fase 4", che includerà anche l'atteso film da solista della Natasha Romanoff di Scarlett Johansson, e questa illustrazione ufficiale mostra con chi se la dovrà vedere questa volta la letale Vedova Nera.

Nell'illustrazione condivisa su Twitter dell'artista Andy Park vediamo Vedova Nera scontrarsi con Taskmaster, che indossa un armatura blu e arancione, un cappuccio e brandisce uno scudo. L'illustrazione sembra molto fedele al personaggio dei fumetti Marvel Comics, fatta eccezione per il mantello che è stato eliminato.

Non sappiamo chi si cela sotto quell'armatura, ma il villain è stato rivelato in una clip stata mostrata ai fan durante il panel. Taskmaster è apparso fugacemente per la prima volta nell'albo "The Avengers #195", prima di avere più spazio nel numero successivo. Il villain è l'alter ego di Tony Masters. Taskmaster è un maestro nell'arte del combattimento corpo a corpo, un esperto spadaccino ed arciere, e possiede una memoria iperattiva muscolare che gli dà la possibilità di imparare praticamente qualsiasi cosa solo osservando.

Oltre a Scarlett Johansson, il cast comprende anche Rachel Weisz (La Favorita) come Malena, David Harbour (Stranger Things) come Alexi, O.T. Fagbenle (The Handmaid's Tale) come Mason e Florence Pugh (Midsommar) come Yelena Belova.

Durante il panel Scarlett Johansson ha detto che questo era il momento perfetto per interpretare Natasha in un film in solitaria.

Non credo che avrei potuto interpretare questa versione di Natasha 10 anni fa. Sarebbe stato un film molto diverso. Ho interpretato Natasha come una donna pienamente realizzata e in tutte le sue sfaccettature. Sono elettrizzata dal fatto che i fan potranno vedere il lato sbagliato di lei, o meglio quello che lei percepisce come un lato sbagliato di se stessa, e sto cercando fare i conti con il mio passato, quindi vedrete molto di questo.

Cate Shortland (Lore) dirige il film che sarà ambientato dopo gli eventi di Captain America: Civil War. Inoltre Budapest avrà un posto di rilievo nella trama, così i fan potranno avere un chiarimento sulla battuta pronunciata da Hawkeye all'indirizzo di Natasha in The Avengers tanti anni fa. "Black Widow" inaugurerà la "Fase 4" dell'UCM con un'uscita nei cinema fissata al 1° maggio 2020.

Check out this 1st reveal of the keyframe illustration I did for the Black Widow film... & TASKMASTER!!! #blackwidow #taskmaster @MarvelStudios #scarlettjohansson

Fonte: Screenrant

Black Widow: nuove foto dal set potrebbero confermare la collocazione temporale del film

ATTENZIONE!!! L'articolo potrebbe includere potenziali SPOILER sul film di Black Widow.

Nuove foto dal set di Black Widow potrebbero aver confermato la collocazione temporale del film nella timeline dell'Universo Cinematografico Marvel, che il prossimo 10 luglio concluderà la "Fase 3" con Spider-Man: Far From Home.

Le riprese del primo film in solitaria di Vedova Nera, diretto da Cate Shortland, sono attualmente in corso a Budapest. Alcune recenti foto sembrano aver confermato Taskmaster come uno degli antagonisti e Florence Pugh nei panni di Yelena Belova, il successore di Natasha nel programma "Red Room".

L'ultima serie di foto potrebbero invece confermare la collocazione temporale del film "Black Widow" poiché mostrano Scarlett Johansson e Florence Pugh a bordo di una BMW Serie 5 Touring Wagon del 2017. Combinando questo con il fatto che i capelli di Johansson non hanno una traccia di bianco sembra che Marvel Studios non abbia voluto creare una storia di origine a tutto tondo poiché, secondo quanto vediamo in queste nuove immagini, Natasha Romanoff è già un'eroina. In Captain America: The Winter Soldier, Vedova Nera ha scaricato tutti i file dello SHIELD su Internet, inclusi quelli che descrivevano la sua storia passata come killer e agente del KGB. Quando gli Accordi di Sokovia causarono la disgregazione degli Avengers in Capitan America: Civil War, Vedova Nera ha iniziato la sua latitanza.

È possibile che il film "Black Widow" sia ambientato prima che Natasha si unisca a Steve Rogers come membro della sua squadra dei "Secret Avengers" oppure potrebbe essere che il film racconti una missione secondaria che Natasha sceglie di condurre da sola, sempre in quel lasso di tempo intercorso tra "Civil War" e "Infinity War".

Black Widow v Taskmaster!

Fonte: CBR

Black Widow: nuove foto dal set rivelano un misterioso personaggio mascherato

ATTENZIONE!!! L'articolo potrebbe includere potenziali SPOILER sul film di Black Widow.

Nuove foto trapelate dal set del film di Black Widow ritraggono un misterioso personaggio mascherato. All'inizio dell'anno un rumor indicava il personaggio dei fumetti "Taskmaster" come principale antagonista nel film di Black Widow. Ora potremmo avere qualche prova di quelle voci, grazie alle ultime foto scattate in quel di Budapest, in Ungheria. Abbiamo visto alcune foto del set nelle ultime settimane che ritraevano la Natasha Romanoff di Scarlett Johansson e la sua controfigura. Ci sono state anche alcune immagini recenti che hanno confermato il casting di Florence Pugh e un suggerimento che la potremmo vedere nei panni di Yelena Belova.

Un misterioso personaggio mascherato e munito di armatura è stato avvistato sul set di Black Widow e potrebbe benissimo essere Taskmaster. Tuttavia se fosse il villain in questione, sembra che abbia subito un restyling per la sua apparizione nell'Universo Cinematografico Marvel. È difficile dedurlo dalle immagini, ma la maschera non sembra esattamente un teschio e il personaggio non è fornito di un mantello (ma in una delle immagini sembra di scorgere un cappuccio). Questo potrebbe essere il look basato sulla versione definitiva di Taskmaster, che presenta un design più realistico con un approccio di stampo militare.

Il misterioso personaggio è stato fotografato sul set del film di Black Widow a bordo di un carro armato da diverse angolazioni e ha una specie di zaino sulla schiena. È difficile distinguere i colori, ma ha un aspetto argenteo con alcuni segni rossi. Il personaggio dei fumetti è un letale combattente e stratega, esperto di spionaggio e fornito di agilità e forza straordinarie e di un istinto che gli permette di anticipare le mosse degli avversari. Nei fumetti Taskmaster ha incrociato in più occasioni la strada di Natasha Romanoff e di altri membri degli Avengers. Una delle sue abilità principali ruota intorno alla sua memoria iperattiva muscolare che gli dà la possibilità di imparare praticamente qualsiasi cosa solo osservando. In passato Taskmaster ha appreso rubando con gli occhi le abilità di Occhio di Falco con l'arco, il talento con le armi da fuoco del Punitore e le abilità atletiche di Daredevil, solo per citarne alcuni.

Marvel Studios non ha ancora confermato ufficialmente il film indipendente di Black Widow, ma il produttore Kevin Feige parlerà del progetto al Comic-Con di San Diego il prossimo luglio e al D23 Disney a fine agosto. Speriamo di avere una conferma su chi sarà l'antagonista principale del film che a quanto pare dovrebbe essere un prequel, ma il condizionale è d'obbligo visto che parliamo di ipotesi.

Per quanto riguarda la collocazione temporale del film nella continuity dell'UCM, il film di Black Widow potrebbe svolgersi tra gli eventi di Capitan America: Civil War e Avengers: Infinity War, quando gli Avengers si ritrovano divisi e in fuga, ma neanche questo elemento è stato confermato ufficialmente.

UPDATE | June, 26

Budapest, Hungary #BlackWidow



still shooting things related to the mysterious guy today.

Fonte: Screenrant

Black Widow: nuove foto dal set confermano casting di Florence Pugh e rivelano potenziale logo ufficiale

Alcune nuove foto dal set del film di Black Widow scattate in quel di Budapest sono trapelate online e confermano il casting dell'attrice Florence Pugh, che sarà co-protagonista nell'atteso film indipendente della Vedova Nera di Scarlett Johansson. I Marvel Studios devono ancora annunciare ufficialmente il film di "Black Widow", che molti ritengono sarà un prequel a causa del sacrificio di Natasha Romanoff mostrato durante Avengers: Endgame. Tuttavia il capo dei Marvel Studios, Kevin Feige, dovrebbe dare ampie e dettagliate informazioni durante la convention Comic-Con di San Diego (18-21 luglio) e il fan event D23 Disney (23-25 agosto).

Una delle nuove foto del film di "Black Widow" ritrae due casse. Non sembrano rappresentare chissà quale rivelazione finché non si notano le etichette con cui sono contrassegnate e che riportano la dicitura "Natasha", come in Natasha Romanoff e "Yelena", un nome che probabilmente si riferisce Yelena Belova, la terza Vedova Nera dei fumetti.

Yelena Belova e Natasha Romanoff sono inizialmente nemiche nei fumetti, ma in seguito stringono un'alleanza. Il personaggio, che è stato introdotto per la prima volta nel 1999, ha legami con lo S.H.I.E.L.D. e l'Hydra ed è anche una spia russa. La cosa più interessante è il fatto che Belova è stata una delle incarnazioni di Vedova Nera nei fumetti, il che potrebbe portare ad ipotizzare che in futuro lei potrebbe riprendere il ruolo nell'Universo Cinematografico Marvel.

Kevin Feige non ha confermato che il film di "Black Widow" è in arrivo, anche se ormai è cosa certa. Inoltre il porduttore non ha confermato se sarà un prequel, ma in un'intervista ha parlato dei prequel e dei loro benefici se approcciati nella giusta maniera, quindi ha praticamente confermato quando il film avrà luogo senza rivelare molto.

Ci sono modi per fare prequel che sono meno rilevanti o che rispondono a domande che non hai necessariamente fatto, e poi ci sono modi per fare prequel dove impari cose di ogni genere che non hai mai saputo prima.

Parlando sempre di prequel, Kevin Feige ha menzionato il suo amore per la serie tv Better Call Saul e il modo in cui ha aggiunto qualcosa di speciale e soprattutto utile alla serie madre Breaking Bad.

Attualmente il cast del film di Vedova Nera oltre a Scarlett Johansson e Florence Pugh (Fighting Family, Midsommar) include anche il Ray Winstone di The Departed e Sexy Beast, la vincitrice dell'Oscar Rachel Weisz, il David Harbor di Stranger Things e del recente reboot Hellboy e O-T Fagbenle della serie tv The Handmaid's Tale. Il film è diretto da Cate Shortland, scritto da Jac Schaeffer e prodotto da Kevin Feige.

Segnaliamo inoltre una nuova foto carpita dal set che potrebbe rivelare il logo ufficiale del film, si tratta per il momento di nulla di confermato ufficialmente, comunque trovate il potenziale logo tra le immagini che chiudono l'aggiornamento.

Per il momento è tutto, restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.







black widow (2020) set photos

— best of widows (@bestofwidows) 22 giugno 2019



Фото со съёмок Чёрной Вдовы.

Она такая прекрасная <3#blackwidow #BlackWidowMovie pic.twitter.com/6B6EPRLLYm

— саша, это почти наташа (@SashaBarkovaM) 23 giugno 2019



📸: Hoje mesmo foi divulgada uma imagem do possível logo do filme 'Viúva Negra', porém em baixa qualidade. Graças aos fãs da espiã, recriaram em 4k: #BlackWidow #BlackWidowMovie #BlackWidowIsComing

— Black Widow BR 🏳️‍🌈 (@BlackWidowBR) 23 giugno 2019

Fonte: CBR / Collider





Black Widow: nuove foto dal set del prequel con Scarlett Johansson

I fan dell'Universo Cinematografico Marvel hanno assistito al toccante sacrificio di Natasha Romanoff aka Vedova Nera in Avengers: Endgame e ora potranno ritrovare una delle eroine più amate dei film Marvel nel suo tanto atteso film in solitaria. I Marvel Studios non hanno ancora ufficialmente annunciato il progetto, ma Scarlett Johansson è già impegnata a girare il film di Black Widow in Norvegia. È opinione diffusa che il film sia un prequel, ma alcune nuove immagini potrebbero fornire prove che smentirebbero questa ipotesi.

Hulk nella sua versione "ibrida" di "Avengers: Endgame" non è stato in grado di tornare indietro nel tempo e resuscitare Natasha Romanoff. Tuttavia ci sono state altre teorie su come giustificare il ritorno del personaggio in "Black Widow". Le ultime foto trapelate dal set mostrano Romanoff in quello che sembra un lago con qualcosa di rosso nelle sue mani, che alcuni presumono sia la Gemma della Realtà. Potrebbe Captain America nel suo viaggio a ritroso nel tempo aver fatto una tappa per resuscitarla con tale gemma prima di andare a vivere la sua vita con Peggy Carter?

Christopher Markus e Stephen McFeely, gli sceneggiatori di "Avengers: Endgame", hanno difeso la loro decisione di uccidere Natasha Romanoff, quindi il personaggio potrebbe non tornare con questa modalità. Markus ha detto che il film è "la fine naturale del suo viaggio, ed è il tipo di apoteosi che pone l'accewnto su chi è diventata" come personaggio. Era un buon momento per lasciarla andare, ma cosa significa questo per il film "Black Widow"? È del tutto possibile che Captain America possa averla riportata alla linea temporale attuale o eventualmente averla portata da qualche altra parte. Il personaggio è morto e ritornato anche nei fumetti, quindi ci sono dei precedenti.

Gamora è stata uccisa da Thanos in "Infinity War" e compare in "Avengers: Endgame", ma si tratta di una Gamora del passato che non ha ricordo della sua storia d'amore con Star-Lord. Teoricamente la stessa cosa potrebbe essere fatta per Natasha Romanoff, ma le implicazioni / complicazioni che ne sortirebbero rendono la cosa piuttosto complicata. Tra le nuove immagini, una sembra mostrare Vedova Nera partecipare ad un funerale. Questa immagine ha suscitato molte discussioni online su di chi sia questo funerale.

Kevin Feige, capo dei Marvel Studios, dovrebbe fornire qualche aggiornamento sulla "Fase 4" dell'UCM questa estate al Comic-Con di San Diego e al D23. Se "Black Widow" sarà davvero un prequel, alcuni sostengono ambientato subito dopo Captain America: Civil War, Feige dovrebbe essere in grado di annunciarlo. Nel frattempo i fratelli Russo e gli sceneggiatori Christopher Markus e Stephen McFeely hanno avvertito che tutte le morti di "Avengers: Endgame" sono da considerarsi permanenti, quindi questo nuovo rumor su una potenziale resurrezione di Vedova Nera potrebbe rivelarsi pura congettura.







one theory indicates that steve went back to vormir and used the reality stone to resurrect natasha, and for that reason it has a similar style as in endgame. i need to see black widow movie.

— vers; ⎊✪४ (@ragnarokbucky) 1 giugno 2019





Black Widow, riprese iniziate: foto e video dal set del prequel con Scarlett Johansson

La produzione del film in solitaria di Black Widow ha preso il via a Saebo, in Norvegia con il titolo di lavorazione "Blue Bayou". Scarlett Johansson è stata avvistata sul set del tanto atteso film di Vedova Nera, un progetto che non è ancora stato annunciato ufficialmente dai Marvel Studios, ma che da oltre due anni è in una silenziosa ma operosa fase di sviluppo.

Avengers: Endgame - nuova action figure 'Hot Toys' di Vedova Nera / Scarlett Johansson La letale Vedova Nera di Scarlett Johansson ritratta in una nuova action-doll di Hot toys ispirata lal film evento "Avengers: Endgame".

Le foto di "Black Widow" sono fornite senza contesto e mostrano Natasha Romanoff impegnata nel quotidiano, la vediamo recarsi in farmacia e prendere un traghetto. Scarlett Johansson è al momento l'unica avvistata sul set, ma con le riprese in corso presto altri membri del cast saranno sicuramente svelati. Per ora non è chiaro in che lasso di tempo il film è ambientato, ma sappiamo che è un prequel.

Ci sono state diverse voci sul film di Black Widow, una di queste ipotizzava che si sarebbe svolto durante il gap di cinque anni tra "Infinity War" e "Avengers: Endgame", ma questo è apparentemente escluso dal colore dei capelli del personaggio, a meno che le foto non si riferiscano a scene di flashback. Altri credono che il film sarà un prequel a tutto tondo risalente alla storia di origine di Black Widow, mentre una ulteriore voce ipotizza che il nuovo progetto dell'Universo Cinematografico Marvel avrà luogo subito dopo gli eventi di Captain America: Civil War.

Il film di "Black Widow" è diretto da Cate Shortland che diventa la prima donna a dirigere in solitaria un progetto per Marvel Studios. Shortland dirige da una sceneggiatura scritta da Jac Schaeffer che ha già contribuito al film di Captain Marvel in un ruolo che lei ha definito "consulente sceneggiatore". Probabilmente questa sarà l'ultima volta che vedremo Scarlett Johansson sul grande schermo come Natasha Romanoff, almeno a cogliere i segnali dai precedenti commenti dell'attrice sulla sua età e la crescente difficoltà nell'affrontare di volta in volta l'impegnativa preparazione fisica al ruolo, che è una difficoltà a cui in precedenza avevano accennato anche i colleghi Robert Downey Jr. e Chris Evans.

Il film di "Black Widow" non ha una data ufficiale di uscita in questo momento, ma si ritiene che il capo dei Marvel Studios, Kevin Feige, fornirà dettagli sulla Fase 4 dell'UCM questa estate al Comic-Con di San Diego e al D23. La Fase 4 è ancora un mistero, ma sembra che "Black Widow" sarà uno dei primi film che vedremo. Per ora i fan dell'UCM stanno aspettando di vedere come si chiuderà la Fase 3 quando Spider-Man: Far From Home arriverà nelle sale a luglio.







Aquí un video del set de rodaje de BLACK WIDOW

— Sebi (@SebiMarvel) 29 maggio 2019



não consigo nem colocar em palavras o que estou sentindo com essas fotos do set do filme solo da Natasha principalmente depois do desserviço com a personagem em endgame ver a Scarlett aqui como protagonista pra mim é reparação histórica #BlackWidowIsComing #BlackWidow

— isabela. (@favslgbt) 29 maggio 2019



More set photos from the Black Widow movie.

— Black Widow Movie (@BlackWidow_Film) 29 maggio 2019



SCARLETT JOHANSSON IS ON SET FOR HER BLACK WIDOW MOVIE 🗣 SHE'S FINALLY GETTING HER OWN MOVIE!

— romanoff (@goshromanoff) 28 maggio 2019



Ten years. TEN YEARS WE'VE BEEN RALLYING FOR HER MOVIE AND NOW IT'S FINALLY HERE. IT'S REALLY HERE NOW. I STILL CAN'T BELIEVE IT. 😭😭😭 #BlackWidowIsComing #BlackWidow

— call me j03 (@SlavicShadowNR) 29 maggio 2019

Fonte: Screenrant