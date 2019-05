Fiore Gemello: trailer, foto e trama del film di Laura Luchetti

Di Pietro Ferraro giovedì 30 maggio 2019

Fiore Gemello: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Laura Luchetti nei cinema italiani dal 6 giugno 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Il 6 giugno esce nei cinema italiani con Fandango il film Fiore Gemello, secondo lungometraggio di Laura Luchetti (Febbre da fieno) che ha avuto la sua prima mondiale all’ultimo Festival di Toronto.

La trama ufficiale:





Basim (Kallil Khone) è un immigrato clandestino proveniente dalla Costa d’Avorio, Anna (Anastasiya Bogach) la figlia di un trafficante di migranti. In fuga attraverso i paesaggi misteriosi e bellissimi della Sardegna, troveranno insieme, nell’amore l’uno per l’altra, la forza per camminare verso il futuro, senza più guardarsi alle spalle.

Oltre agli esordienti Kalill Kone e Anastasyia Bogach, il film è interpretato anche da Aniello Arena, Mauro Addis, Fausto Verginelli, Alessandro Pani e vede la partecipazione straordinaria di Giorgio Colangeli.

NOTE DI REGIA

Sono partita dalla realtà per raccontare con "Fiore Gemello" la favola nera di due adolescenti, Anna in fuga dal passato e Basim che rincorre il proprio futuro.

Un immigrato africano clandestino e la figlia di un trafficante di migranti. Non parlano la stessa lingua, vengono da mondi lontanissimi, entrambi in fuga da un passato che vogliono dimenticare. La loro è un'amicizia disperata che diventa amore. È il racconto della riconquista dell'innocenza di due anime ferite che hanno dentro tutta la forza e l'entusiasmo dei loro giovani anni. Un incontro impossibile che diventa fondamentale.

Kallil Khone (Basim) è sceso da un barcone proveniente dalla Libia pochi mesi prima dell’inizio delle riprese. Fuggito a piedi dalla Costa d'Avorio era arrivato fino alle coste del Mediterraneo, da dove si era imbarcato per l'Italia a bordo di un gommone. Il suo sogno era fare l’attore. Lo guardavo muoversi e recitare durante il provino. È un dono il suo. Un talento ruvido. Uno sguardo che si porta dietro orrori che noi non possiamo immaginare.

Anastasiya Bogach (Anna), corpo minuto e sguardo fiero, è una creatura adottata dalla Sardegna (che ha aperto le braccia anche a Kallil), arrivata sull’isola a quattro anni, durante la notte, su un furgoncino dall'Ucraina. È sarda, ora. Ma nell’anima le resta ancora il viaggio duro e lunghissimo affrontato nell'inconsapevolezza del futuro. Anna non poteva che essere lei, Anastasya, un “animale” di istinti, indifeso ma forte, che vive in “modalità sopravvivenza” e anche quando ride si guarda alle spalle.

Li ho messi dentro la natura, nelle saline, nei boschi, sul greto di ruscelli nascosti e sono diventati natura essi stessi. Fra il rumore assordante degli esseri più piccoli, più indifesi – libellule, ragni, formiche – che sono il cuore di questo film.

Con "Fiore Gemello" racconto di due esseri minuscoli che si fanno grandi nell'immensità del mondo ruvido che li circonda. [Laura Luchetti]

[Per guardare una clip del film clicca sull'immagine in alto]