Le Regine del Crimine: trailer italiano del dramma "crime" con Melissa McCarthy ed Elizabeth Moss

Di Pietro Ferraro giovedì 30 maggio 2019

Le Regine del Crimine: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul dramma crime di Andrea Berloff nei cinema italiani dal 26 settembre 2019.

Il 26 settembre Warner Bros. porta nelle sale italiane Le regine del crimine, il film drammatico a tinte "crime" targato New Line Cinema incentrato sulle figure femminili della mafia, scritto e diretto da Andrea Berloff, già candidato all'Oscar per la sceneggiatura originale di Straight Outta Compton.

Le protagoniste di "Le regine del crimine" (titolo originale “The Kitchen”) sono la nominata all'Oscar Melissa McCarthy ("Le amiche della sposa"), Tiffany Haddish ("Il viaggio delle ragazze") ed Elisabeth Moss ("The Handmaid's Tale") nei ruoli di tre casalinghe del quartiere di Hell's Kitchen del 1978, mogli di mafiosi mandati in prigione dall'FBI. Lasciate da sole a gestire gli interessi personali dei coniugi, le donne dovranno prendere in mano le azioni criminali della mafia irlandese, dimostrandosi inaspettatamente abili in tutto: dalla gestione del giro di racket, fino all’eliminazione – letterale - della concorrenza.

Recitano nel film anche Domhnall Gleeson ("Star Wars - Gli ultimi Jedi"), James Badge Dale ("Fire Squad – Incubo di fuoco"), Brian d'Arcy James ("Il caso Spotlight"), con Margo Martindale ("The Americans" in TV), il vincitore del premio Oscar Common ("Selma – la strada per la libertà", "Marcia per la libertà") e Bill Camp ("The Night Of – Cos’ è successo quella notte?" in TV), insieme a Jeremy Bobb ("Marcia per la libertà"), E.J. Bonilla ("The Long Road Home" in TV), Wayne Duvall ("Prisoners"), Annabella Sciorra ("Daredevil" in TV), e Myk Watford.

La sceneggiatura di Berloff è basata sulla serie di fumetti Vertigo creata da Ollie Masters e Ming Doyle per la DC; la produzione è del pluri-candidato all'Oscar Michael De Luca ("Captain Phillips – Attacco in mare aperto", "L’arte di vincere" e "The Social Network") e di Marcus Viscidi ("Rampage: Furia animale").

Il team creativo di Berloff comprende la direttrice della fotografia Maryse Alberti ("Creed – Nato per combattere"), lo scenografo Shane Valentino ("Straight Outta Compton"), il montatore nominato all'Oscar Christopher Tellefsen ("L’arte di vincere", "A Quiet Place: Un posto tranquillo") e la costumista Sarah Edwards (l’imminente "Ocean's 8", "Billions" di Showtime).