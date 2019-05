Biancaneve, Marc Webb alla regia del live-action Disney musicato dagli autori di La La Land

Di Federico Boni giovedì 30 maggio 2019

I cantautori di La La Land scriveranno nuove canzoni per il live-action Disney di Biancaneve.

Regista di (500) Giorni Insieme, The Amazing Spider-Man 1 e 2, Gifted e The Only Living Boy in New York, Marc Webb è in trattative per dirigere un nuovo live-action di Biancaneve, questa volta targato Disney dopo le recenti esperienze Universal e Relativity. Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter, Benj Pasek e Justin Paul, cantautori premi Oscar grazie a La La Land, scriveranno nuove canzoni per la pellicola, che sarà prodotta da Marc Platt. Erin Cressida, sceneggiatrice de La Ragazza sul Treno, si occuperà dell'adattamento.

Biancaneve e i sette nani è stato il primo storico lungometraggio animato Disney, uscito nel 1937. Una scommessa produttiva persa, si scrisse all'epoca, che avrebbe portato al fallimento il visionario Walt Disney. In sala, poi, divenne un successo clamoroso, dando il via alla nascita di un Impero, vincendo persino un Oscar onorario nel corso dell'11a edizione degli Academy Awards.

Usciti Dumbo e Aladdin, lo studios ha altri due live-action in canna in questo 2019, ovvero Il Re Leone di Jon Favreau e Maleficent 2. Mirror Mirror con Julia Roberts e Lily Collins nei panni di Show White, uscito nel 2012, incassò 'solo' 183,018,522 dollari dopo esserne costati poco più di 80, mentre Biancaneve e il Cacciatore con Kristen Stewart ne raccolse 400, dopo esserne costati 170. Nel 2016 è poi uscito il sequel/spin-off, interamente dedicato al Cacciatore, che ha floppato.