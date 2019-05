In Fabric: trailer e poster del film horror di Peter Strickland

Di Pietro Ferraro venerdì 31 maggio 2019

In Fabric: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror di Peter Strickland.

A24 ha reso disponibile un trailer e due locandine di In Fabric di Peter Strickland, film descritto come una commedia horror britannica su un abito killer.

"In Fabric" è incentrato su una donna solitaria interpretata dalla candidata all'Oscar Marianne Jean-Baptiste (Segreti e bugie, Blindpsot), recentemente separata dal marito. La donna visita un affascinante centro commerciale londinese alla ricerca di un abito che trasformerà la sua vita per un appuntamento imminente. Acquista un elegante abito rosso che col tempo arriverà a scatenare una maledizione maligna e un male inarrestabile, minacciando chiunque si metta sulla sua strada.

Peter Strickland (The Duke of Burgundy) mette in scena un intrigante mix di humour nerissimo, horror e thriller che ricorda una digressione da incubo di un episodio di Ai confini della realtà.

Oltre a Marianne Jean-Baptiste, "In Fabric" è interpretato anche da Hayley Squires (Io, Daniel Blake), Leo Bill (Millennium - Uomini che odiano le donne), Gwendoline Christie (Il trono di spade), Julian Barratt, Steve Oram, Barry Adamson Richard Bremmer e Sidse Babett Knudsen,

Il film è stato presentato in anteprima al Toronto International Film Festival dello scorso anno. La produzione di "In Fabric" è iniziata nel 2017 da una sceneggiatura scritta da Peter Strickland. Andy Starke è il produttore del film, mentre Ian Benson, Lizzie Francke, Rose Garnett, Stephen Kelliher, Patrick Howson, Phil Hunt e Compton Ross sono a bordo come produttori esecutivi.

Fonte: Bloody Disgusting