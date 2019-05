Ragazzi Perduti: i concept poster di John Alvin e i fumetti sui vampiri che appaiono in The Lost Boys

Di Pietro Ferraro venerdì 31 maggio 2019

Dal 4 giugno saranno disponibili per la vendita online e in edizione limitata un concept poster scartato di "The Lost Boys" e i fumetti sui vampiri visti nel film "Ragazzi Perduti".

Per i fan più accaniti del classico Ragazzi Perduti sono disponibili per la prima volta in assoluto i concept poster disegnati da John Alvin per The Lost Boys. In occasione di una speciale proiezione 35mm dell'iconico vampire-movie che si terrà oggi a New York, saranno disponibili per la vendita in loco tre locandine mai stampate prima, con una di queste stampe in edizione limitata che sarà disponibile per l'acquisto online in esclusiva. Inoltre saranno disponibili per la vendita anche le versioni complete dei fumetti "Vampires Everywhere" e "Destroy All Vampires" che i fratelli Ranocchi mostrano a Sam nel film.

John Alvin ha lavorato su dozzine di progetti quando ha collaborato con lo studio su "Ragazzi Perduti", purtroppo molti dei suoi progetti di quell'epoca sono stati salvati solo attraverso delle foto polaroid. Tuttavia ci sono tre progetti completi di Alvin che sono stati presentati allo studio, ma alla fine non sono stati utilizzati perché non corrispondevano a ciò che la campagna marketing dell'epoca richiedeva.





[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

Il primo poster ritrae un segnale di stop, con la scritta "Vampiri" scarabocchiato come un graffito sul fondo. Il secondo poster mostra Michael che vola fuori dalla finestra di Sam, solo le sue gambe sono visibili, con l'iconico slogan che recita: "Dormire tutto il giorno. Festeggiare tutta la notte. Non invecchiare mai. Non morire mai. È bello essere un vampiro". Il logo ufficiale è stampato nella parte inferiore. Il terzo ed ultimo poster è un'esclusiva online e presenta la "Capitale mondiale dell'omicidio", Santa Carla, rappresentata con una vista della casa del nonno di Sam, con accesa solo la luce della camera da letto di quest'ultimo. Questo terzo poster sarà in vendita a partire dal 4 giugno ad un costo di 50$.

Per quanto riguarda l'artwork originale dei fumetti "Vampires Everywhere" e "Destroy All Vampires" visti nel film, sono stati reperiti a Santa Cruz, in California presso la fumetteria Atlantis Fantasyworld, dove è stata girata una parte di "Ragazzi Perduti". La location originale del negozio è cambiata alcune volte nel corso degli anni, ma rimane una tappa obbligata per chi vuole ripercorrere le fasi della produzione del film. Atlantis Fantasyworld è in possesso dei fumetti di scena originali dei film, che sono stati scansionati e saranno disponibili in pre-ordine dal 4 giugno. "Vampires Everywhere" e "Destroy All Vampires" non erano veri e propri fumetti integrali, quindi si è rintracciato l'artista originale e l'editore per vedere se si poteva ottenere del materiale aggiuntivo per le nuove versioni. E' stato possibile ottenere copie delle illustrazioni originali, che sono state ricolorate per le repliche in edizione limitata. Naturalmente i fumetti non contengono una storia coesa, dal momento che erano stati creati a puro scopo illustrativo. Nonostante ciò sono di fatto pezzi imperdibili per i collezionisti e i fan di "Ragazzi perduti".

Per ulteriori informazioni vi segnaliamo il sito The Bottlerock Gallery e vi ricordiamo che il poster in edizione limitata e le repliche dei fumetti saranno disponibili sul sito a partire dal 4 giugno.

Fonte: io9