The Garden of Abdul Gasazi, la Disney/Fox porta al cinema il romanzo di Chris Van Allsburg

Di Federico Boni sabato 1 giugno 2019

Edito nel 1979 e mai pubblicato in Italia, The Garden of Abdul Gasazi di Chris Van Allsburg sarà film, con Darren Lemke sceneggiatore.

Chris Van Allsburg, celebre scrittore per ragazzi da Hollywood già saccheggiato grazie a film come Jumanji, Polar Express e Zathura - Un'avventura spaziale, vedrà un altro suo classico sbarcare in sala. The Garden of Abdul Gasazi, suo primissimo romanzo del 1979 mai edito in Italia, è stato acquistato dalla Disney/Fox, che ha affidato a Darren Lemke, già sceneggiatore di Shazam e Piccoli brividi, il compito di adattarlo.

The Garden of Abdul Gasazi, con cui Van Allsburg vinse una Caldecott Honor nel 1980, racconta la storia di un ragazzo che cerca di salvare il proprio cane dal giardino del grande mago Abdul Gasazi.

Due anni dopo la pubblicazione di questo romanzi, Chris diede vita a Jumanji, per poi realizzare The Polar Express nel 1985. Zathura, ultimo adattamento cinematografico, uscì invece nel 2002.

Jumanji 3 uscirà al cinema il 1 gennaio del 2020.

Fonte: Comingsoon.net