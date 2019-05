Terminator 2: anteprima nuova action figure NECA di John Connor / Edward Furlong

Di Pietro Ferraro venerdì 31 maggio 2019

NECA ha annunciato una nuova action figure della versione di John Connor interpretata da Edward Furlong nel sequel "Terminator 2: Il giorno del giudizio".

La versione di John Connor interpretata da Edward Furlong nel classico action fantascientifico Terminator 2: Il giorno del giudizio è il soggetto di una nuova action figure esclusiva che NECA presenterà al prossimo Comic-Con di San Diego. Come parte della linea di figures denominate "Ulteca" di NECA, John è alto circa 17 cm, presenta oltre 25 punti di articolazione ed è accessoriato con la moto che ha guidato nel film per sfuggire al T-1000 nella spettacolare scena dell'inseguimento con autoarticolato. Altri accessori includono teste alternative intercambiabili, uno zaino rimovibile, un dispositivo di hacking e un braccio endoscheletro.

Poiché il personaggio non era ancora nato nel film originale, John Connor è apparso per la prima volta in Terminator 2 interpretato da Edward Furlong. Dopo la rivolta della macchine capeggiate da Skynet, John sarà leader e ispiratore della Resistenza Umana in un cupo futuro post-apocalittico. In "Terminator 2" John è l'obiettivo di un avanzato terminator "liquido" inviato indietro nel tempo per uccidere da adolescente il futuro guerriero, impedendo così la rivolta umana. Con l'aiuto di sua madre Sarah (Linda Hamilton) e di un altro terminator (Arnold Schwarzenegger) riprogrammato John Connor dovrà cercare di sopravvivere ad un letale e inarrestabile cyborg killer.

Furlong dopo "Terminator 2" non ha mai ripreso il ruolo di John Connor in altri film. A causa di problemi personali, Furlong ha mancato il suo ritorno nel ruolo in Terminator 3 - Le macchine ribelli, con Nick Stahl che lo ha rimpiazzato. Il ruolo gli è stato nuovamente riproposto per Terminator: Salvation, con Christian Bale che alla fine gli è subentrato. John Connor è recentemente tornato nel reboot Terminator: Genisys interpretato da Jason Clarke.

Se Furlong si è messo alle spalle il ruolo, Linda Hamilton è nvece tornata in forma smagliante a riprendere la parte di Sarah Connor grazie all'insistenza di James Cameron che l'ha voluta, insieme a Schwarzenegger, per Terminator: Destino Oscuro, sequel diretto di "Terminator 2" che fruirà di un nuovo terminator antagonista, interpretato dal Ghost Rider televisivo Gabriel Luna e di una versione in CG del John Connor di Furlong.

La nuova action figure di John Connor targata NECA sarà disponibile in esclusiva al Comic-Con 2019 al costo di 50$.

Fonte: The Arnold Fans