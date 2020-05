Stasera in tv: "Garfield 2" su Italia 1

sabato 30 maggio 2020

Italia 1 stasera propone Garfield 2 (Garfield: A Tail of Two Kitties), commedia del 2006 diretta da Tim Hill e interpretata da Bill Murray, Tim Curry, Bob Hoskins, Breckin Meyer e Jennifer Love Hewitt.

Cast e personaggi

Breckin Meyer: Jon Arbuckle

Jennifer Love Hewitt: Dr. Liz Wilson

Billy Connolly: Lord Manfred Dargis

Ian Abercrombie: Smithee

Roger Rees: Mr. Hobbs

Lucy Davis: Abby Westminster

Jane Carr: Signora Withney

Russell Milton: Bobby

Roscoe Lee Browne: voce narrante

Doppiatori originali

Bill Murray: Garfield

Tim Curry: Principe XII

Bob Hoskins: Winston

Greg Ellis: Nigel

Sharon Osbourne: Christophe

Joe Pasquale: Io, Claudius

Jane Leeves: Eenie

Jane Horrocks: Meenie

Richard E. Grant: Preston

Vinnie Jones: Rommel

Rhys Ifans: McBunny

Jim Piddock: Bolero

Doppiatori italiani

Fiorello: Garfield/Principe XII

Stefano Crescentini: Jon Arbuckle

Valentina Mari: Dr. Liz Wilson

Stefano De Sando: Lord Manfred Dargis

Enzo Garinei: Smithee

Oliviero Dinelli: Mr. Hobbs

Ennio Coltorti: Winston

Gianluca Tusco: Nigel

Graziella Polesinanti: Christophe

Cristina Noci: Eenie, Meenie

Fabrizio Mazzotta: Preston

Bruno Conti: McBunny

Mario Bombardieri: Bolero





La trama

La tranquilla vita di Garfield, il gatto più pigro e indolente del mondo viene sconvolta dalla notizia dell’imminente partenza del suo padrone Jon (Breckin Meyer) che si sta recando in Inghilterra per chiedere la mano di Liz (Jennifer Love Hewitt), giovane ed avvenente veterinaria di cui il ragazzo sembra essersi perdutamente innamorato.

Garfield decide, dopo essersi consultato con il suo migliore amico il cagnolino Odie, di imbarcarsi alla volta di Londra per raggiungere il suoi amato padrone e con l’occasione dare un’occhiata alla cara vecchia Europa. Ma al suo arrivo finirà scambiato con un gatto identico a lui, ma di origini nobili e fortunato erede di un immenso patrimonio ed un fiabesco castello.

Dei due guarda caso quello che riesce ad abituarsi più facilmente alla nuova vita è naturalmente Garfield, a cui non sembra vero avere a disposizione un maniero con tanto di servitù annessa, scoperti poi gli agi e le meraviglie culinarie della nobiltà, il nostro gattone sembra intenzionato a godersi la situazione, almeno finché dura. Ma il malvagio Lord Dargis (Billy Connolly) vuole mettere le mani sull’eredità e medita di eliminare il peloso e irritante ostacolo, così per salvare capra e cavoli i due "gemelli" per caso faranno squadra per rompere le uova nel paniere al perfido Lord e rimettere le cose a posto, il tutto con l’aiuto dei sudditi del nobile felino, gli animali della fattoria situata nella proprietà del castello.





Il nostro commento

L'indolente gattone Garfield, ormai allontanatosi definitivamente dal personaggio politicamente scorretto dei fumetti originali, utilizza questo sequel per completare la metamorfosi in eroe per bambini, con intemperanze e pessime abitudini, che nel primo film ogni tanto facevano capolino, ormai sfumate e irrimediabilmente edulcorate. Questo Garfield 2 sfoggia un look colorato e una serie di gag che funzionano a corrente alternata, vi si aggiungono alcuni rimandi alle fiabe, una miriade di animali parlanti e un simpatico cattivo. Il film sfodera un appeal nettamente inferiore all'originale, ma rimane comunque un prodotto di puro intrattenimento, con una realizzazione tecnica di alto profilo ed evidentemente indirizzato ad un pubblico di bambini. In definitiva "Garfield 2", pur senza brillare, fa il suo lavoro, quello di simpatico film per famiglie.





Curiosità



Il film è stato candidato a due Razzie Awards, Peggior prequel, remake, rip-off o sequel e Peggior pretesto per un film per famiglie, ma ha perso rispettivamente con Basic Instinct 2 e Vita da camper.



Castle Carlyle è in realtà Castle Howard nel North Yorkshire. Ritorno a Brideshead (1981) è stato girato nello stesso castello.



La recensione di Roger Ebert di questo film è stata scritta in prima persona e dal punto di vista di Garfield.



Tim Curry voce di Prince e Bill Murray voce di Garfield sono stati entrambi originariamente considerati come protagonisti di Chi ha incastrato Roger Rabbit (1988) nei panni ripettivamente di Eddie Valiant e del Giudice Morton. Ma entrambi sono stati sostituiti da Bob Hoskins e Christopher Lloyd.



Tra i turisti possiamo apprezzare Lena Cardwell, un'attrice nota per aver interpretato Chelsea Farmer, una cheerleader afroamericana nel film horror Jeepers Creepers 2.



L'artista precedentemente noto come Prince era stato originariamente scelto per il ruolo di Prince, ma ha rinunciato all'ultimo minuto e così i realizzatori hanno dovuto eliminare tutta l'animazione e ricominciare da capo con Tim Curry, la loro seconda scelta.



Il film costato 60 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 141.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore canadese Christophe Beck ( I Muppet, Frozen - Il regno di ghiaccio, Ant-Man, Snoopy & Friends). Beck ha musicato anche il precedente Garfield - Il film.

La colonna sonora include i brani: "The Angels Sang" di Ronnie James, "Glad All Over (1964)" di The Dave Clark Five, "Pump It di The Black Eyed Peas, "Show You How to Do It" di Kakapo, "Let's Move" di The Transcenders.



1. Garfield's Theme

2. Arf, Arf, Arf, Quickly!

3. Stupid Gone Wild

4. Dogs Run Away

5. Move Pinky Move

6. Shock Collar

7. Bucket Trap

8. Jon And Liz

9. Animal Control

10. Plate Of Courage

11. Are We There Yet?

12. Lost And Found

13. A Really Big Train Set

14. Home Again

15. Carlyle Castle

16. One Pampered Prince

17. Catnapped

18. Chasing Tail

19. Heir To The Throne

20. Stowaways

21. Fat Cat Waltz

22. Destiny Calls

23. The Lonely Housecat

24. Room Wrecker

25. Mirror Dance

26. G-Cat

27. Cat Got Your Bum

28. Taunting Dargis

29. A Hero And A Gentleman

30. London Crawling

