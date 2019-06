IT: Evil Below - il Clown Pennywise torna in un nuovo gioco da tavolo horror

Di Pietro Ferraro sabato 1 giugno 2019

USAopoly ha annunciato "IT: Evil Below", un nuovissimo gioco da tavolo basato sul capolavoro horror "IT" di Stephen King.

Per i fan di Stephen King e del Clown Pennywise, USAopoly ha annunciato un nuovissimo gioco da tavolo basato sul capolavoro horror "IT" di Stephen King. IT: Evil Below arriverà entro la fine di quest'anno e continuerà la storia di Pennywise e il Club dei perdenti in un terrificante gioco da tavolo. I giocatori dovranno unirsi per sconfiggere Pennywise e sarà uno sforzo di squadra perché se un solo membro della squadra muore, tutti perdono.

"IT: Evil Below" porterà i giocatori nel cuore di Derry, nel Maine, dove assumeranno il ruolo de Il club dei perdenti. Bill Denbrough e i suoi amici dovranno cercare di fermare Pennywise, l'essere malvagio che emerge ogni 27 anni per nutrire la paura degli ignari bambini della città. Presentato come un gioco di strategia in cooperativa, è incentrato su sette eroi che vagano per il loro vicinato, utilizzando abilità specifiche del personaggio che impersonano, cercando il coraggio necessario per sconfiggere Pennywise e fermare la sua serie di rapimenti. Se un solo giocatore esaurisce la sua salute, il gioco finisce e Pennywise vince.

Negli ultimi anni il mercato dei giochi da tavolo si è ampliato, in special modo per quel che concerne i giochi di strategia per ragazzi e adulti. Questo boom dei giochi da tavolo ha spinto molti studios cinematografici a concedere in licenza alcune delle loro proprietà come accaduto per Monopoli e Cluedo nelle versioni ispirate a "IT".

L'annuncio di questo gioco da tavolo arriva dopo l'enorme successo del film "IT" del 2017 che oltre ad un plauso della critica ha incassato la bellezza di 700 milioni di dollari nel mondo, diventando il film horror di maggior incasso di tutti i tempi. L'uscita del gioco "IT: Evil Below" arriverà quasi in concomitanza con l'attesissimo IT: Capitolo 2, sequel in arrivo nei cinema italiani il 5 settembre che vedrà il Club dei perdenti tornare nella loro città natale di Derry 27 anni dopo aver sconfitto il Clown Pennywise, al fine di completare ciò che hanno iniziato.

Il gioco da tavolo che dovrebbe arrivare in autunno (una data di uscita precisa non è stata ancora fissata) sarà venduto al dettaglio per 29,99$. Il pacchetto conterrà un tabellone, 7 schede personaggio, 8 segnalini personaggio, 49 carte "Totem Encounter", 13 carte "Attack Encounter", 18 carte Punto Debole Pennywise, 7 dadi personalizzati, 7 segnalini coraggio, 4 pedine bici, 1 segnalino Resistenza Club dei Perdenti, 28 pedine Vittima di Pennywise e l'importantissimo manuale delle regole.

Per ulteriori informazioni sul gioco da tavolo "IT: Evil Below" vi rimandiamo al sito The OP.

Fonte: The OP / BoardGameGeek