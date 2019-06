Box Office Italia, Aladdin batte anche Godzilla 2

Di Federico Boni lunedì 3 giugno 2019

Non sfonda neanche in Italia Godzilla 2, con Aladdin sempre primo. In attesa di Dark Phoenix e Pets 2.

Box Office Usa, Godzilla 2 batte Aladdin ma non sfonda 25 milioni al debutto per Rocketman della Fox, con Endgame sempre più vicino ad Avatar. Un altro weekend made in Disney, al botteghino italiano. Aladdin ha infatti mantenuto lo scettro, incassando altri 2.804.245 euro in 4 giorni, arrivando così ad un totale di 11.229.024 euro. I primi 4 incassi italiani del 2019 sono in mano alla Disney, con Captain Marvel sesto. Un vero e proprio dominio. Godzilla 2 si è così dovuto accontentare di una medaglia d'argento tutt'altro che esaltante. Solo 1.014.767 euro in 4 giorni per la pellicola Warner, rispetto ai 2.624.276 euro rastrellati al debutto dal primo capitolo. Un calo importante, e preoccupante visto il simile andazzo negli States, per il futuro del Monster Universe della Legendary.

Ottima tenuta, invece, per Marco Bellocchio e il suo Il Traditore. Altri 930.937 euro per il film 01, arrivato ad un passo dalla soglia dei 3 milioni di euro totali. Anche alle porte dell'estate il cinema italiano, se di qualità, può fare numeri importanti. Esordio in 4° posizione per Rocketman, lanciato in oltre 500 copie dalla Fox. Ma il biopic su Elton John non ha sfondato, anzi, con solo 706.724 euro incassati in 5 giorni. Chi sperava in un bis di Bohemian Rhapsody (28,9 milioni di euro totali) è dovuto tornare con i piedi per terra. John non è Freddie Mercury. A quota 2.6 milioni di euro è arrivato Dolor y Gloria di Pedro Almodovar, seguito dai 3 milioni di John Wick 3, dai 1.7 milioni di Attenti a quelle Due, dai 5.1 di Detective Pikachu, dai 409.894 euro de l'Angelo del Male e dai 29.677.900 euro di Avengers: Endgame. Resisterà il muro dei 30 milioni.

Weekend affollato anche il prossimo grazie alle uscite di Polaroid, American Animals, X-Men: Dark Phoenix, Juliet Naked, Pets 2, A Mano Disarmata e Fiore Gemello.