Il segreto di una famiglia: trailer italiano del film di Pablo Trapero

Di Pietro Ferraro lunedì 3 giugno 2019

Il segreto di una famiglia: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Pablo Trapero nei cinema italiani dal 27 giugno 2019.

Dopo la tappa fuori concorso alla 75esima Mostra del Cinema di Venezia, il 27 giugno arriva nei cinema italiani, con Bim Distribuzione, Il segreto di una famiglia (La Quietud), dramma al femminile diretto dal regista argentino Pablo Trapero (Leone d’Argento alla regia per "Il clan").

Protagonista del film l'attrice francese di origini argentine Bérénice Bejo, candidata all'Oscar come Miglior attrice non protagonista per The Artist di Michel Hazanavicius, ruolo che le valse la vittoria del Premio César, e vincitrice come Miglior interprete femminile alla 66° edizione del Festival di Cannes per il film Il passato di Asghar Farhadi. Completano il cast del film Martina Gusman, Graciela Borges, Edgard Ramirez e Joaquim Furríel.

La trama ufficiale:





Dopo lunghi anni di assenza, e a seguito della morte di suo padre, Eugenia ritorna a La Quietud, la tenuta di famiglia vicino a Buenos Aires, dove ritrova la madre e la sorella. Le tre donne sono costrette ad affrontare i traumi emotivi e gli oscuri segreti del passato che hanno condiviso sullo sfondo della dittatura militare. Emergono rancori sopiti da tempo e gelosie, il tutto amplificato dall’inquietante somiglianza fisica tra le due sorelle, che scoprono di avere più cose in comune di quanto avessero mai pensato.

NOTE DI REGIA

"Il segreto di una famiglia" è un film intimo sull'universo femminile e sulla sorellanza. All'inizio del racconto e osservate dalla stessa prospettiva di partenza, Eugenia e Mia – le due protagoniste – appaiono alquanto simili. Tuttavia, mano a mano che evolve, la storia prenderà direzioni diverse e seguirà i differenti percorsi scelti dalle due donne nel corso delle loro vite, sino a metterle di fronte allo sconcertante passato dei loro genitori. Il film si svolge in un'enorme e splendida villa - La Quietud - situata nella vasta e sconfinata campagna nei pressi della città di Buenos Aires. Un'atmosfera satura di ricordi, un presente ostile e alcuni segreti che sono rimasti sepolti per anni permeano e perturbano le situazioni e i legami esistenti tra i vari personaggi. La campagna, quasi travolgente e quasi soffocante, è un personaggio a pieno titolo e irrora i rapporti tra genitori, figli e amanti. I tranquilli paesaggi che abbracciano le donne durante il giorno, mentre si aggirano tra gli alberi e gli animali, sono in netto contrasto con gli scenari notturni, quando un silenzio assordante rivela la storia vissuta tra queste mura. Il segreto di una famiglia invita lo spettatore a condividere la singolare profondità di ciascun personaggio, il suo percorso e il suo ambiente, e suggerisce al pubblico di immergersi nei labirinti emotivi in cui questi splendidi e disperati individui metteranno in scena la propria storia. [Pablo Trapero]