Isabelle - L'ultima Evocazione: trailer del thriller-horror con Adam Brody

Di Pietro Ferraro martedì 4 giugno 2019

Isabelle: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror di Yam Laranas nei cinema italiani dal 15 agosto 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Notorious Pictures ha reso disponibile il trailer italiano di Isabelle - L'ultima Evocazione (in precedenza noto come The Wanting), il thriller-horror psicologico del regista Robert Heydon (Ecstasy) che vede protagonisti Adam Brody (Jennifer's Body) e Amanda Crew (Final Destination 3, "Silicon Valley").

Basato su un racconto di Gin de Mesa e Yam Laranas, il film segue Liza e Matt, una giovane coppia che si trasferisce in una nuova casa in un tranquillo e idilliaco quartiere del New England. Lei aspetta un bambino, ma non immagina a breve la sua vita sarà sconvolta da una strana donna che la osserva dalla finestra dell’abitazione di fronte, e da una forza oscura che comincerà a tormentarla senza tregua.

Il cast di "Isabelle" è completato da Zoë Belkin, Sheila McCarthy, Booth Savage, Michael Miranda, Dayo Ade, David Tompa, Zoe Doyle, Shanice Banton e Andrew Fleming.

Rob Heydon è anche produttore del film scritto da Donald Martin (Milton's Secret). Sid Ganis e Joni Sighvatsson sono i produttori esecutivi. Per la colonna sonora è stato reclutato il compositore Mark Korven che ha composto la colonna sonora dell'acclamato horror The Witch.

"Isabelle - L'ultima Evocazione" arriva nei cinema italiani il 15 agosto 2019.