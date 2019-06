Jurassic World 3, tornano anche Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum?

Attualmente in sala con Rocketman, Bryce Dallas Howard ha incredibilmente fatto intendere che il cast originale di Jurassic Park potrebbe tornare sul set grazie a Jurassic World 3.

Via MTV News, l'attrice ha così risposto al giornalista che le ha chiesto se potremmo rivedere Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum. "Diciamo che se ammicco con gli occhi accadrà", cedendo immediatamente dopo ad un ammiccamento.

Goldblum ha ritrovato i panni del Dr. Ian Malcom in Jurassic World: Fallen Kingdom, anche se per pochi minuti, mentre Neill e la Dern non hanno più incrociato il franchise dai tempi di Jurassic Park III, che all'epoca vide il Dr. Alan Grant come protagonista e la Dr. Ellie Sattler fare la sua comparsa in un semplice cameo.

Steven Spielberg e Colin Trevorrow torneranno a produrre Jurassic World 3, con Trevorrow di nuovo alla regia e co-sceneggiatore al fianco di Emily Carmichael. Il Primo Jurassic World, uscito nel 2015, ha incassato 1,671,713,208 dollari, mentre Fallen Kingdom si è fermato ai 1,309,484,461 dollari nel 2018. Jurassic World 3 uscirà l'11 giugno del 2021.

