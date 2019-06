The Batman: Il regista Matt Reeves conferma su Twitter il casting di Robert Pattinson

Di Pietro Ferraro martedì 4 giugno 2019

Il regista Matt Reeves conferma Robert Pattinson come nuove Bruce Wayne in "The Batman".

Matt Reeves, regista di The Batman, ha fugato ogni possibile dubbio riguardo al recente casting di Robert Pattinson come nuovo Bruce Wayne. Il mese scorso la notizia del casting dell'ex star di Twilight nel ruolo del nuovo Batman ha messo in subbuglio il web, sono seguiti aggiornamenti su altri candidati e Warner Bros. che ha segnalato Pattinson come prima scelta di Matt Reeves, e ora il regista ha utilizzato Twitter per confermare l'attore nel ruolo.

Matt Reeves è stato assunto per scrivere e dirigere "The Batman" all'inizio del 2017, poco dopo l'annuncio che Ben Affleck non avrebbe più diretto il film. Solo in seguito Affleck ha rivelato che si stava ufficialmente ritirando dal ruolo di Batman. Reeves che non è un assiduo di Twitter non ha scritto un messaggio, ma ha condiviso una gif di Pattinson in una scena di Good Time e ha incluso diversi emoji da pipistrello per rendere ineluttabilmente chiaro ciò a cui si stesse riferendo: Robert Pattinson è il nuovo Batman.

Warner Bros. dopo il divisivo casting di Ben Affleck è andata con i piedi di piombo onde evitare di scatenare un'altro casting conflittuale. Si dice che Robert Pattinson ha vinto la competizione contro il Nicholaus Hoult che vedremo nell'imminente biopic Tolkien e noto per il ruolo di "Hank" McCoy / Bestia nei film degli X-Men. Sembra che una prova costume di entrambi gli attori sia stata determinante affinché Pattinson conquistasse la parte.

Dopo un po' di sconcerto iniziale, a causa del ruolo di Pattinson nella saga di Twilight, sembra che ora i fan siano disposti a dare all'attore una chance, grazie anche all'ottimo lavoro fatto da Pattinson per smarcarsi dal ruolo di vampiro "romance" con scelte oculate e film di stampo indipendente come Rover, Città perduta, il già citato Good Time e quest'anno il thriller fantascientifico High Life e il thriller sovrannaturale The Lighthouse che ha recentemente debuttato a Cannes.

Sembra che la speranza di Warner Bros. sia di realizzare una nuova trilogia non collegata all'Universo Esteso DC. Le riprese dovrebbero iniziare all'inizio del prossimo anno. "The Batman" arriverà nei cinema il 25 giugno 2021.



Fonte: Screenrant