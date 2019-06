Django / Zorro, Quentin Tarantino scrive l'adattamento cinematografico

Di Federico Boni martedì 4 giugno 2019

Il cross-over dell'anno è dietro l'angolo. Django / Zorro.

Django, pochi anni fa interpretato in sala da Jamie Foxx, tornerà al cinema al fianco di Zorro. Secondo quanto riportato da Collider, lo stesso Quentin Tarantino adatterà per il grande schermo il fumetto crossover della Dynamite Entertainment. Per scrivere il film, Tarantino ha arruolato l'attore comico Jerrod Carmichael.

Tarantino ha co-creato Django / Zorro insieme a Matt Wagner e all'artista Esteve Polls, nel 2015. La serie prende vita diversi anni dopo gli eventi narrati dal film con Jamie Foxx, con Django che prosegue la sua nuova carriera come cacciatore di taglie negli Stati occidentali. Fino a quando non incontra Diego de la Vega, noto anche come il leggendario Zorro. Django diventa di fatto la "guardia del corpo" di de la Vega, con cui scopre una nuova forma di schiavitù che colpisce la popolazione indigena. Entrambi daranno sfogo al proprio marchio di giustizia vendicativa.

Non è chiaro se Tarantino si limiterà a fare da consulente a Carmichael o se i due scriveranno insieme la sceneggiatura. Tuttavia, è difficile immaginare che il regista possa anche dirigere la pellicola. Più volte Quentin ha ribadito di volersi ritirare al decimo film. C'era una volta a Hollywood, appena visto al Festival di Cannes, è la sua nona fatica.