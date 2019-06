Woody Allen, Christoph Waltz e Gina Gershon per il nuovo film

Di Federico Boni mercoledì 5 giugno 2019

Riprese imminenti per la nuova fatica spagnola di Woody Allen.

A Rainy Day in New York di Woody Allen in Italia dal 3 ottobre: première a Venezia? Cestinato da Amazon, causa ritorno a galla di vecchie accuse di molestie da parte della figlia, l'ultimo film di Woody Allen ha finalmente trovato una distribuzione.

Sbloccata finalmente l'uscita di A Rainy Day in New York, per un anno 'frenato' da Amazon e in arrivo in Italia nel mese di ottobre grazie a Lucky Red, Woody Allen prepara il ritorno del set.

Nel mese di luglio inizieranno le riprese di "WASP2019", titolo ovviamente provvisorio, a San Sebastian, in Spagna, dove il regista newyorkese ha girato una delle sue pellicole di maggior successo degli ultimi anni. Vicky Cristina Barcellona. Protagonisti, il due volte premio Oscar Christoph Waltz, Gina Gershon e Wallace Shawn, affiancati da Sergi López, Louis Garrel e Elena Anaya.

La storia è incentrata su una coppia americana che va al Festival di San Sebastian e si lascia coinvolgere dalla magia dell'evento, dalla bellezza e dal fascino della Spagna e dalla fantasia dei film. L'uomo, che una relazione con un brillante regista francese, si innamora di una bella donna spagnola che vive lì.

Il film sarà coprodotto dallo spagnolo MediaPro Studio, che aveva già messo mano a Midnight in Paris, You Will Meet a Dark Dark Stranger e Vicky Cristina Barcelona, insieme alla Gravier Production di Allen.

Fonte: HollywoodReporter