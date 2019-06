Ad Astra: primo trailer italiano del thriller sci-fi con Brad Pitt astronauta

Di Pietro Ferraro mercoledì 5 giugno 2019

Ad Astra: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller fantascientifico di James Gray nei cinema americani dal 20 settembre 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Brad Pitt in versione astronauta nel primo trailer del thriller fantascientifico Ad Astra. Il film è diretto dall'ecelttico James Gray che approccia per la prima volta il genere dopo aver esplorato il crime-thriller (I padroni della notte), il romance (Two Lovers), il dramma in costume (C'era una volta a New York) e più recentemente il biopic con l'acclamato Civiltà perduta.

"Ad Astra" scritto da Gray e Ethan Gross (Fringe) ci porterà ai confini del nostro sistema solare per un racconto in stile "Cuore di tenebra" che segue l'ingegnere spaziale Roy McBride (Pitt) in una spedizione per rintracciare suo padre (Tommy Lee Jones) disperso mentre cercava vita aliena vicino a Nettuno. Il ricco cast è completato da Ruth Negga (Preacher), Donald Sutherland (Hunger Games), John Ortiz (Kong: Skull Island) e Kimmy Shields (Insatiable).

"Ad Astra" è stato girato dal direttore della fotografia Hoyte Van Hoytema, che ha collaborato all'Interstellar di Christopher Nolan, mentre le musiche sono di Max Richter che torna al genere fantascientifico dopo aver musicato Womb, The Last Days on Mars e Morgan.

"Ad Astra" debutta nei cinema americani il 20 settembre 2019.