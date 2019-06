Birba - Micio Combinaguai: trailer italiano del film d'animazione cinese

Di Pietro Ferraro giovedì 6 giugno 2019

Birba Micio Combinaguai: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'animazione di Gary Wang nei cinema italiani dal 18 luglio 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Notorious Pictures il 18 luglio porta nei cinema italiani Birba Micio Combinaguai (Cats), il film d'animazione di produzione cinese diretto da Gary Wang (Tea Pets, The Guardian Brothers).

Un gatto di nome Oscar vive da tempo in un grattacielo in città con suo figlio Birba. Un giorno, incuriosito dal mondo esterno, Birba decide di uscire di casa ed avventurarsi alla ricerca di Miciolandia. Per ritrovare suo figlio, Oscar deve superare la paura e riconciliarsi con il suo passato, grazie anche all’aiuto di un pappagallo.

Il film è prodotto da Light Chaser Animation Studios, casa di produzione specializzata in animazione con sede a Pechino e fondata nel marzo 2013 da Gary Wang, fondatore ed ex amministratore delegato di Tudou.com, il sito internet di video leader in Cina.