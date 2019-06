Le Vie del Cinema porta i film di Cannes a Milano

Di Antonio M. Abate mercoledì 5 giugno 2019

Anche quest'anno Agis Lombardia porta a Milano i film di Cannes. Quest'anno sono sette e tutti dal Concorso

Sono sette le anteprime che quest'anno l'Agis porta nel capoluogo lombardo dal Festival di Cannes da poco conclusosi. Tutti dal Concorso, quindi una rassegna in formato ridotto ma non meno meritoria, anche perché la distribuzione di questi sette film non è prevista nell'immediato.

Ad eccezione del film di Jim Jarmusch, I morti non muoiono (The Dead Don't Die), che uscirà nelle nostre sale giovedì 13 giugno, e che infatti apre con una proiezione il giorno prima, mercoledì 12. Il resto delle anteprime si terrà nei giorni 17, 18, 19 e 24, 25, 26 giugno. Di seguito vi segnaliamo i titoli in questione, corredati dalle recensioni sfornate a Cannes.

SELEZIONE UFFICIALE CONCORSO

di Bong Joon-ho (recensione)

Corea del Sud, 2h12, v.o. coreano sott. italiano

PALMA D'ORO



THE DEAD DON'T DIE di Jim Jarmusch (recensione)

USA, 1h43, v.o. inglese sott. italiano



LES MISÉRABLES di Ladj Ly (recensione)

Francia, 1h40, v.o. francese sott. italiano

PREMIO DELLA GIURIA



IT MUST BE HEAVEN di Elia Suleiman (recensione)

Francia, 1h37, v.o. francese sott. italiano

MENZIONE SPECIALE DELLA GIURIA FIPRESCI



PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU di Céline Sciamma (recensione)

Francia, 2h00, v.o. francese sott. italiano

PREMIO PER LA MIGLIOR SCENEGGIATURA

SORRY WE MISSED YOU di Ken Loach (recensione)

Gran Bretagna, Francia, Belgio, 1h40, v.o. sott. italiano



THE WILD GOOSE LAKE di Diao Yinan (recensione)

Cina, 1h53, v.o. mandarino sott. italiano