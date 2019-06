Alla corte di Ruth - RBG, arriva nei cinema d'Italia il documentario candidato agli Oscar

Di Federico Boni mercoledì 5 giugno 2019

Due volte candidato agli Oscar, il documentario Ruth Bader Ginsburg esce anche nel Bel Paese.

Candidato a due premi Oscar (miglior documentario e miglior canzone originale), Alla corte di Ruth - RBG di Betsy West e Julie Cohen arriva finalmente nelle sale d'Italia, nel mese di luglio, con distribuzione Wanted Cinema e Feltrinelli Real Cinema.

Al centro della trama la storia di Ruth Bader Ginsburg, Giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti, pioniera per i diritti delle donne.

Alla veneranda età di 85 anni, RBG - seconda donna a essere stata nominata tra i nove componenti della Corte Suprema degli Stati Uniti d'America - continua a lottare ancora oggi per la parità dei diritti. Definita al pari di una rockstar "Notorious RBG", dagli anni '70 ha dimostrato tutta la sua forza come avvocato, magistrato e giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti, difendendo i diritti delle donne e affermandosi come esempio di emancipazione civile.

Nel 2018 è uscito un biopic cinematografico di finzione dedicato a Ruth Bader Ginsburg, Una Giusta Causa, interpretato da Felicity Jones.