Replica di Lauren Oliver arriva al cinema

Di Federico Boni mercoledì 5 giugno 2019

Dopo Prima di Domani, un altro film di Lauren Oliver uscirà al cinema.

Il produttore Matt Kaplan e Michael Fimognari, regista di To All the Boys I've Loved Before 2, porteranno in sala Replica, romanzo young adult del 2016 firmato Lauren Oliver.

Protagonista è Gemma, ragazza che è entrata e uscira dagli ospedali per tutta la vita. Per questo motivo ha avuto un'infanzia solitaria basata solo su luoghi circoscritti: casa, scuola e la sua migliore amica April. Ma dopo che è stata quasi rapita da uno sconosciuto che diceva di conoscerla, Gemma inizia ad investigare il passato della sua famiglia e scopre che il padre è collegato ad una struttura segreta, Haven. Ma mentre cerca di carpire i misteri della Haven, Gemma scopre terribili verità riguardanti se stessa e la sua famiglia, che minacceranno di distruggere tutto ciò che ama.

La Oliver, che ha lavorato con Kaplan nell'adattamento del suo romanzo Before I Fall - Prima di domani del 2017, ha scritto la sceneggiatura. Via alle riprese a inizio 2020, con Fimognari che farà il suo esordio da regista cinematografico dopo aver diretto la rom-com Netflix To All the Boys I've Loved Before 2.