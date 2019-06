Into the Ashes: trailer e trama del thriller d'azione con Frank Grillo

Di Pietro Ferraro martedì 18 giugno 2019

Into the Ashes: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller d'azione con Frank Grillo nei cinema americani dal 19 luglio 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibile un trailer di Into the Ashes, un nuovo thriller d'azione con protagonista Frank Grillo, interprete di Crossbones nei film di Captain America e di Leo Barnes nei film della serie La notte del giudizio.

"Into The Ashes" è incentrato su un ex detenuto di nome Nick Brenner (Frank Grillo). L'uomo ora ha un lavoro onesto e una moglie con cui vive e pensa di essere riuscito a sfuggire al suo violento passato criminale. Tuttavia la sua banda non si è dimenticata di lui o dei soldi che l'ex complice ha sottratto loro. Quando prendono la moglie di Nick, la cosa più preziosa per lui, non gli rimane nulla da perdere. Di fronte allo sceriffo della città, che è anche suo suocero, quest'uomo tormentato dovrà decidere se rimanere sul suo nuovo sentiero virtuoso, o se intraprendere un percorso di vendetta per riottenere dai suoi nemici ciò che gli hanno tolto.

Nel cast ci sono anche Luke Grimes (American Sniper, Yellowstone), Robert Taylor (Matrix, Vertical Limit), James Badge Dale (13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi, World War Z), Marguerite Moreau (Wet Hot American Summer, La regina dei dannati) e Andrea Frankle (I segni del male, 21 Jump Street).

"Into the Ashes" scritto e diretto da Aaron Harvey (Catch .44, The Neighbor) debutta nei cinema americani il 19 luglio.