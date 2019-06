Stasera in tv: "Ossessione Omicida" su Rai 2

Rai 2 stasera propone Ossessione omicida (No Good Deed), film thriller del 2014 diretto da Sam Miller e interpretato da Idris Elba, Taraji P. Henson e Leslie Bibb.

Cast e personaggi

Idris Elba: Colin Evans

Taraji P. Henson: Terri Granger

Leslie Bibb: Meg

Kate del Castillo: Alexis

Henry Simmons: Jeffery Granger

Mark Smith: Operatore di pronto soccorso

Wilbur Fitzgerald: Dr. Ross

Mirage Moonschein: Ryan Granger





La trama

Terri (Taraji P. Henson) è una devota moglie e madre di due figli che vive una vita ideale alla periferia di Atlanta. La serena vita di Terri subirà una svolta traumatica quando Colin (Idris Elba), un affascinante ma pericoloso evaso, si presenta alla sua porta sostenendo di avere problemi con la macchina. Terri si offre di aiutarlo permettendogli di usare il telefono, ma questa buona azione avrà un prezzo alto da pagare quando Terri si ritroverà a lottare per la sopravvivenza, mentre la sua casa viene invasa e la sua famiglia terrorizzata.





Curiosità



Il film ha vinto un "NAACP Image Award" per la miglior attrice protagonista assegnato a Taraji P. Henson.



Il regista britannico Sam Miller ha all'attivo regie di episodi di serie tv come Daredevil, Luke Cage, Spooks, Fortitude e Luther, che è valso al regista una candidatura agli Emmy. Tra gli altri crediti fi Miller segnaliamo regie per diversi film per tv e un paio di lungometraggi degli anni '90 (Un caimano nel soggiorno, Fra i giganti).



Il regista Sam Miller e l'attore Idris Elba hanno già collaborato per la serie tv "Luther" in cui Elba è protagonista nei panni di un tormentato, ma brillante ispettore della omicidi di Londra, ruolo che è valso a Elba un Golden Globe al Miglior attore in una mini-serie o film per la televisione.



Il termine "narcisista maligno" viene usato per descrivere il personaggio di Idris Elba da un membro della commissione per la libertà vigilata, Idris usa lo stesso termine per descrivere un sospetto nel primo episodio della serie tv "Luther".



Sia Henry Simmons che Idris Elba interpretano personaggi nell'Universo Cinematografico Marvel. Simmons interpreta "Mack" nella serie tv Agents of S.H.I.E.L.D. mentre Elba ha interpretato Heimdall nei film di Thor e degli Avengers.



Il film costato 13 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 54.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore Paul Haslinger (Underworld, Vacancy, Turistas, Death Race).



"Ossessione Omicida" ha offerto una grande opportunità per esplorare nuovaente uno stile di partitura che avevo sviluppato per il film "Vacancy"; musica progettata per migliorare le qualità psicologiche nel racconto di una storia, in questo caso piuttosto cupa. Questo tipo di approccio consiste nel mescolare elementi classici del noir con musica, elementi di sound design, a volte alternati, a volte sovrapponendoli. L'obiettivo finale era quello di collegare la dimensione mentale dei personaggi con quello del pubblico, per far percepire al pubblico i fili della storia mentre la guardano dipanarsi. Lavorando con grandi interpretazione come quelle di Idris Elba e Taraji P. Henson, questo è stato un progetto unico e gratificante in cui essere coinvolti! Paul Haslinger - Compositore



La colonna sonora include il brano "Let Us Move On" di Dido featuring Kendrick Lamar.



