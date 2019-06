After the Wedding: trailer del remake con Michelle Williams e Julianne Moore

Di Pietro Ferraro venerdì 7 giugno 2019

After the Wedding: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul remake con Michelle Williams e Julianne Moore nei cinema americani dal 9 agosto 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibile un primo trailer di After the Wedding, remake americano del dramma danese Dopo il matrimonio di Susanne Bier, che vede protagoniste Michelle Williams e Julianne Moore.

In "After the Wedding", Isabel (Michelle Williams) ha dedicato la sua vita a lavorare con i bambini in un orfanotrofio a Calcutta. Theresa (Julianne Moore) è il capo multimiliardario di una società di media che vive con il marito artista (Billy Crudup) e i loro gemelli a New York. Quando a Isabel arriva un misterioso e generoso contributo per l'orfanotrofio economicamente in difficoltà, deve recarsi a New York per incontrare in persona la benefattrice Theresa.

Il cast è completato da Abby Quinn, Will Chase, Eisa Davis, Doris McCarthy, Azhy Robertson, Alex Esola, Alex Cranmer, Susan Blackwell, Mackenzie Owens e Jeff Kim.

Bart Freundlich dirige "After the Wedding" da una sceneggiatura scritta con Susanne Bier, basata sulla sceneggiatura originale di Anders Thomas Jensen e Bier. L'originale "Dopo il matrimonio" è uscito nel 2006 e con protagonista Mads Mikkelsen.

Freundlich ha diretto il suo primo lungometraggio per il grande schermo nel 1997 con il dramma I segreti del cuore. I suoi film successivi includono World Traveler, Tre ragazzi e un bottino, Uomini & donne - Tutti dovrebbero venire... almeno una volta! e The Rebound - Ricomincio dall'amore. Più recentemente Freundlich ha diretto il dramma sportivo Wolves - Il campione e due episodi della serie tv Mozart in the Jungle.

"After the Wedding" debutta nei cinema americani il 9 agosto.

Fonte: Indiewire