Nightmare: replica in metallo di "Jada Toys" della Cadillac di Freddy Krueger

Di Pietro Ferraro venerdì 7 giugno 2019

Dal classico horror "Nightmare - Dal profondo della notte" arriva la replica in metallo dell'iconica cadillac rossa di Freddy Krueger.

Per i fan dell'immarcescibile classico horror anni ottanta Nightmare - Dal profondo della notte, arriva una replica in metallo da collezione dell'iconica cadillac rossa di Freddy Krueger. La replica prodotta da "Jada Toys" include anche un figure in metallo pressofuso di Freddy insieme ad una confezione perfetta per chi ama esporre i propri oggetti da collezione ancora nella scatola.

Jada Toys presenta Freddy Krueger e la sua "Cadillac Series 62" del 1958 da collezione come parte della serie "Hollywood Rides". La decappottabile rossa ha un un tettuccio nei riconoscibili colori del maglione di Freddy, con l'auto che appare nei momenti finali del classico horror di Wes Craven. Freddy era stato presumibilmente sconfitto da Nancy, dopo che il demone dei sogni ha ucciso uno ad uno nel sonno i suoi migliori amici. Nancy però si sveglia alla fine del film pensando di aver avuto un incubo, quando vede i suoi amici che sono passati a prenderla con l'auto di Glen. Il tettuccio dell'auto sale per rivelare lo schema dei colori rosso e verde del maglione di Freddy, e ci rendiamo conto che l'incubo non è affatto finito e chye Nancy è ancora nel territorio di caccia di Freddy.

La replica dell'automobile è realizzata in scala 1:24 con La figure di Freddy che è alta circa 7 centimetri. Il cofano si apre per mostrare il motore e la Cadillac ha porte funzionanti e un baule apribile.

La Cadillac di Freddy by Jada Toys è attualmente disponibile in pre-ordine QUI.