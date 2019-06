Sono Solo Fantasmi nuovo film di Christian De Sica: trama e cast

Nessun cinepanettone per il 2019. Christian De Sica, tornato re degli incassi insieme a Massimo Boldi con Amici come Prima, è attualmente sul set del suo nuovo film, diretto al fianco del figlio Brando, Sono solo Fantasmi. Una commedia horror che sarà distribuita da Medusa il 14 novembre, cone svelato dallo stesso De Sica a LaRepubblica.

Il Rapper Clementino ci ha fatto una canzone per i titoli di coda. Io, Gianmarco Tognazzi e Carlo Buccirosso siamo tre fratelli nati da madri diverse. Carlo è figlio di una principessa napoletana e Gianmarco di una ballerina di Sestri Levante. Vengono a Napoli per ereditare qualcosa e si inventano acchiappafantasmi, ma risvegliano i fantasmi veri. Anche quello del padre, che interpreto sempre io. Con lo sceneggiatore Nicola Guaglianone ci siamo divertiti a scrivere un horror che fa sorridere, prodotto da Indiana, con un sacco di trucchi e effetti speciali. E sono felice di stare a Napoli, è bellissima e mi circonda con un effetto unico. Se non stiamo attenti la gente ti assedia, guarda dentro l'obiettivo e dice pure la sua. Fantastico, giriamo in luoghi meravigliosi e un po' magici, come la biblioteca Girolamini.