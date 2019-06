L'IMAX è finalmente arrivata anche a Roma

Di Federico Boni venerdì 7 giugno 2019

E' di UCI CInema la prima sala Imax di Roma, che ha inaugurato con X-Men: Dark Phoenix.

UCI Porta di Roma, multisala del Circuito UCI Cinemas situata presso la Galleria Commerciale Porta di Roma, ha inaugurato la prima sala IMAX della Capitale con la proiezione in anteprima di X-Men: Dark Phoenix, in versione IMAX 3D.

Grazie alla prima sala IMAX della città, gli spettatori romani potranno ora vivere l’esperienza cinematografica più coinvolgente e immersiva che esista: l’IMAX Experience®, grazie alla combinazione di immagini dotate di una risoluzione e una nitidezza senza precedenti e di un sistema audio Xenon GEN3, dotato di 12 canali, che consente un’immersione completa nel suono per un’esperienza uditiva perfetta in qualsiasi punto della sala. La grandezza dello schermo, di circa 150 metri quadrati, e la conformazione della sala, sono due ulteriori elementi che danno la possibilità agli spettatori di sentirsi all’interno del film.

Ramón Biarnés, managing Director Sud-Europa di Odeon Cinemas Group, ha affermato: “Siamo orgogliosi della nostra collaborazione con IMAX Corporation che ci ha consentito di inaugurare la prima sala IMAX di Roma, la quarta del Circuito UCI Cinemas dopo quella di UCI Pioltello (MI), UCI Orio (BG) e UCI Luxe Campi Bisenzio (FI). L’apertura della nuova sala IMAX romana rappresenta un ulteriore passo verso il raggiungimento della mission di UCI Cinemas, ovvero quella di creare esperienze di intrattenimento sempre più immersive ed entusiasmati per tutti i nostri clienti, come quelle che possono essere vissute nelle multisala Luxe di Venezia Marcon e Campi Bisenzio recentemente inaugurate. Grazie al concept Luxe del Circuito UCI, infatti, il pubblico ha la possibilità di vivere il cinema in modo unico, grazie alle poltrone reclinabili di ultima generazione, alla rinnovata e ampliata offerta food & beverage e alla migliore qualità delle proiezioni”.