Black Adam, trovato il regista dello spin-off di Shazam

Di Federico Boni sabato 8 giugno 2019

Dopo Jungle Cruise, Jaume Collet-Serra ritrova Dwayne Johnson in Black Adam.

Incassati 362,764,530 dollari con Shazam, in casa Warner corrono spediti verso il primo spin-off, Black Adam, interpretato da Dwayne Johnson.

Ebbene la DC/Warner ha trovato il suo regista, ovvero Jaume Collet-Serra, che ha appena girato al fianco di Johnson Jungle Cruise della Disney. 45enne spagnolo, Serra ha diretto anche La maschera di cera, Orphan, Unknown - Senza identità, Non-Stop, Run All Night - Una notte per sopravvivere, Paradise Beach - Dentro l'incubo e L'uomo sul treno - The Commuter. Chissà se Liam Neeson, 4 film con lui dal 2011 al 2018, possa rientrare a sorpresa nel cast del cinecomic.

Beau Flynn di FlynnPictureCo produrrà la pellicola con Johnson, Dany Garcia e Hiram Garcia di Seven Bucks Productions. Black Adam è considerato l'arcinemesi di Shazam, risalente agli anni '40, quando l'eroe si chiamava ancora Captain Marvel. All'epoca era un principe egiziano semi-immortale che venne travolto dai poteri magici a lui assegnati da un mago. Nei fumetti odierni, è considerato un antieroe.

Inizialmente si era pensato di introdurre Black Adam in Shazam, ma alla fine lo studios ha deciso di giocarselo in un film tutto suo, in attesa di un'eventuale partecipazione in Shazam 2.

Fonte: HollywoodReporter