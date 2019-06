Fast and Furious 9, ci sarà anche John Cena

Di Federico Boni sabato 8 giugno 2019

John Cena è ufficialmente entrato nel cast di Fast and Furious 9.

Dopo mesi di rumor, la conferma. Sarà John Cena a sostituire i muscoli di Dwayne Johnson in Fast and Furious 9. Da ex wrestler a ex wrestler. Parola di Deadline. Johnson, come dimenticarlo, sarà il co-protagonista di Hobbs & Shaw, primo spin-off della saga Universal in arrivo ad agosto. Al suo fianco Jason Statham, con David Leitch alla regia.

Diretto da Justin Lin, che torna dietro la macchina da presa del franchise dopo aver diretto 4 capitoli, Fast and Furious 9 uscirà il 22 maggio del 2020, con Dan Casey allo script da un'idea dello stesso Lin e un ruolo 'da duro' per la new entry Cena. Via alle riprese a fine mese.

Gli 8 capitoli di Fast and Furious usciti fino ad oggi hanno incassato la bellezza di 5 miliardi e 132 di dollari in tutto il mondo, con Fast & Furious 10, annunciato in sala per il 2 aprile 2021, a rischio slittamento.

Lanciatissimo, Cena ha ben 5 film in uscita. Playing with Fire, Project X-Traction, il nuovo Doctor Dolittle (in qualità di doppiatore), The Janson Directive e The Suicide Squad.