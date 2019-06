The Last Planet sarà il prossimo film di Terrence Malick

Di Antonio M. Abate sabato 8 giugno 2019

Terrence Malick già sul set del suo prossimo film, le cui riprese si stanno svolgendo anche in Italia

Manco il tempo di metabolizzare il suo ultimo, pregevole lavoro, quel The Hidden Life presentato appena qualche settimana fa a Cannes, che Terrence Malick fa di nuovo parlare di sé per via del suo prossimo film. S'intitolerà The Last Planet e, a dispetto del titolo, non avrà nulla a che vedere con la Fantascienza.

A quanto pare, infatti, la storia è incentrata sulla rappresentazione di alcune parabole evangeliche tratte per l'appunto dalla vita di Gesù Cristo. A riguardo non si sa altro, nè il genere nè, men che meno, indiscrezioni sul cast. Quel che invece ci è dato sapere è che parte delle riprese, a quanto pare già iniziate, si stanno svolgendo ad Anzio, vicino Roma, più precisamente presso la riserva naturale di Tor Caldara.

Chi perciò ha pensato che la recente prolificità del regista di Waco fosse una parentesi, evidentemente dovrà ricredersi. Provvisorio è stato semmai un certo modo di operare, girando tutto in una volta abbastanza materiale da tirarci fuori più film. Terrence Malick tuttavia ha ancora parecchio da dire e c'è da essere grati che si stia spendendo senza posa per riuscirci.

via | The Film Stage