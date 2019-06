Voglia di vincere: Funko e Super7 svelano le nuove action figures del film Teen Wolf

Di Pietro Ferraro domenica 9 giugno 2019

Funko e Super7 hanno svelato le immagini delle nuove action figures ispirate al classico anni '80 "Voglia di vincere" con Michael J. Fox.

Voglia di vincere aka Teen Wolf, il classico degli anni '80 con protagonista Michael J. Fox, ha ispirato nuove action figures targate Super7 e Funko. Super7 ha annunciato due personaggi nella loro linea "ReAction", mentre Funko ha rivelato la sua versione "Pop!" dello Scott Howard di Michael J. Fox in modalità licantropo.

La serie "Teen Wolf ReAction" di Super7 presenta due diverse action figures. Il primo è Scott Howard in modalità lupo ma nel suo abbigliamento normale con giacca del college High Beacontown e occhiali da sole. La seconda figure ritrae Howard con indosso la sua maglia dei Beavers numero 42, pronto a far polpette della squadra avversaria. Ogni figure misura 9,5 centimetri e presenta un blister con la grafica del poster originale del film.

La figure "The Teen Wolf" di Funko Pop! ritrae Scott Howard in modalità lupo e in versione da basket con indosso la sua divisa dei Beavers. Funko ha commentato l'ascita della nuova linea ispirata a "Voglia di vincere".

L'adolescenza non è facile, ma è particolarmente difficile quando ti ritrovi trasformato, ricoperto di pelliccia e ad ululare alla luna quando le emozioni prendono il sopravvento. Porta a casa il tuo licantropo Pop! Scott Howard, ma preparati per gli ormoni adolescenziali e un sacco di peli.

"Voglia di Vincere" è uscito nei cinema nel 1985 conquistando la seconda posizione al box-office subito dietro a Ritorno al futuro, altro classico anni '80 con Michael J. Fox, incassando oltre 80 milioni di dollari in tutto il mondo. La crescente fama di Michael J. Fox dopo la sitcom Casa Keaton ha decretato il successo del film al botteghino, ma non a livello di critica con una sfilza di recensioni negative (come capita spesso con pellicole poi diventate classici di culto). Michael J. Fox poté girare il film grazie ad uno stop delle riprese della serie tv, causa gravidanza di Meredith Baxter. Il film ha fruito anche di un sequel dal titolo Voglia di vincere 2 uscito nel 1987, con protagonista Jason Bateman nel ruolo di Todd, cugino dello Scott Howard di Fox. Il sequel ebbe un'accoglienza ancor più severa, stroncato dalla critica generò anche un incasso molto modesto e lontano anni luce da quello dell'originale. Ricordiamo che tra l'originale del 1985 e la fortunata nuova serie tv Teen Wolf lanciata da MTV e andata in onda dal 2011 al 2017 c'è stata anche una serie tv d'animazione rimasta in onda per due stagioni dal 1986 al 1987.

Le nuove figures di "Voglia di vincere" sono attualmente disponibili in preordine con uscita fissata ad agosto.