After 2, Anna Todd promette un sequel vietato ai minori di 13 anni

Di Federico Boni domenica 9 giugno 2019

Anna Todd ha scritto la sceneggiatura di After 2.

Se negli Stati Uniti ha fortemente deluso le attese della vigilia, con appena 12 milioni di dollari incassati, nel resto del mondo After ha fatto il suo dovere, con 55 milioni in cassa dopo esserne costati appena 14. Ma è in Italia che la pellicola di Jenny Gage ha letteralmente sbancato, incassando quasi 6 milioni e mezzo di euro.

Ebbene Anna Todd, autrice della saga editoriale, ha annunciato che la sceneggiatura del sequel è pronta e che il film arriverà al cinema nel 2020. Via alle riprese a fine estate. Confermatissimi, ovviamente, i protagonisti Hero Fiennes-Tiffin e Josephine Langford. Un sequel più 'spinto', ha sottolineato la Todd, tanto dall'andare incontro al divieto per i minori di 13 anni.

After 2. Ci sarà un cuore in mille pezzi! Abbiamo un sequel! Avrete maggiori dettagli appena i produttori diffonderanno il comunicato ufficiale. Ho collaborato alla sceneggiatura e sono eccitata all’idea di vederla presto sul grande schermo. Grazie ragazzi per aver reso After il più grande film indipendente dell’anno.

La saga editoriale After è composta da 5 libri, un prequel e ben 4 spin-off.