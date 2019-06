Box Office Italia, il caldo vince su Pets 2 e Dark Phoenix

Di Federico Boni lunedì 10 giugno 2019

Il primo weekend estivo frena il botteghino nazionale. Pets 2 batte Aladdin, solo terzi al debutto i mutanti Fox.

Box Office Usa, Pets 2 batte Dark Phoenix Disastroso debutto americano per X-Men: Dark Phoenix, sconfitto da Pets 2. Il gran caldo è arrivato anche in Italia, con il conseguente calo al botteghino tristemente diventato realtà. Pets 2, lanciato in 631 copie dalla Universal, ha conquistato la vetta, ma senza strafare. Anzi. 1.035.640 euro in 4 giorni per la pellicola, rispetto ai 4.609.990 euro incassati dal primo capitolo. Un crollo che segue il netto calo americano. Non è andata meglio a X-Men: Dark Phoenix, altra uscita forte del weekend, 3° al debutto. Solo 913.019 euro in 4 giorni per la pellicola Fox, rispetto ai 2.197.735 euro in 5 giorni di X-Men: Apocalisse. Nel mezzo, tra le due novità, ha tenuto Aladdin, con un altro milione in cassa e un totale che ha raggiunto i 13 milioni di euro.

Bene Marco Bellocchio, 4° con il suo Traditore, arrivato ai 3 milioni e mezzo di euro, mentre Godzilla II ha raggiunto i 1.696.710 euro totali. Delusione confermata per Rocketman, con solo 1.217.987 euro in tasca, mentre Polaroid ha debuttato con 204.399 euro. A Mano Disarmata con Claudia Gerini, uscito in 221 sale, ha incassato all'esordio 141.552 euro, con Dolor y Gloria sempre più vicino ai 3 milioni (2.8) e John Wick 3 arrivato ai 3.1 milioni di euro.

Tra le novità in arrivo nel weekend Beautiful Boy, Blue my Mind, Climax, I Morti non Muoiono, Il Grande Salto, Soledad e Shelter.