Stasera in tv: "La luce sugli oceani" su Canale 5

Di Pietro Ferraro martedì 11 giugno 2019

Canale 5 stasera propone La luce sugli oceani (The Light Between Oceans), film drammatico del 2016 diretto da Derek Cianfrance e interpretato da Michael Fassbender, Alicia Vikander e Rachel Weisz.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Michael Fassbender: Tom Sherbourne

Alicia Vikander: Isabel Graysmark Sherbourne

Rachel Weisz: Hannah Roennfeldt

Bryan Brown: Septimus Potts

Jack Thompson: Ralph Addicott

Caren Pistorius: Lucy-Grace Rutherford adulta

Florence Clery: Lucy Sherbourne / Grace Roennfeldt

Anthony Hayes: Vernon Knuckey

Emily Barclay: Gwen Potts

Leon Ford: Frank Roennfeldt

Thomas Unger: Bluey Smart

Benedict Hardie: Harry Garstone

Jane Menelaus: Violet Graysmark

Garry McDonald: Bill Graysmark

Doppiatori italiani

Francesco Prando: Tom Sherbourne

Valentina Favazza: Isabel Graysmark Sherbourne

Francesca Fiorentini: Hannah Roennfeldt

Luigi La Monica: Septimus Potts

Franco Zucca: Ralph Addicott

Charlotte Infussi: Lucy Sherbourne / Grace Roennfeldt

Alessio Cigliano: Vernon Knuckey

Emanuele Ruzza: Bluey Smart

Lorenza Biella: Violet Graysmark

Gianni Giuliano: Bill Graysmark





Trama e recensione

Tom e Isabel Sherbourne (Michael Fassbender e Alicia Vikander) sono una coppia innamorata che si trova ad affrontare la triste realtà di non poter avere figli. Quando una barca approda sulla spiaggia dell'isola in cui vivono, a bordo insieme ad un cadavere trovano anche un neonato ancora in vita. Così gli Sherbourne affrontano il dilemma morale di poter vedere finalmente realizzato il loro desiderio oppure fare la cosa giusta portando il bambino alle autorità. Contro le perplessità di Tom, alla fine decidono di tenere il bambino e allevarlo come se fosse loro, una scelta che tornerà a perseguitarli anni più tardi, quando vedranno in prima persona la devastazione che la loro decisione ha causato.





Interviste

Il regista Derek Cianfrance è stato letteralmente trafitto dalla scrittura della

Stedman, la sua capacità di creare insieme suspense e poesia da segreti oscuri e tragiche decisioni. Ricorda di aver pianto apertamente sulla metropolitana durante la lettura del libro, nonostante gli sguardi dei passeggeri.

Negli anni successivi ho visto altre persone che piangevano durante la lettura del libro, in un bar, nei parchi e in metropolitana e questo rafforza in me l’idea di quanto questa sia una storia profondamente umana e universale”, dice. “Penso che le persone ne siano attratte perché è così onesto sul dolore dell’amore e sull’amore perduto, ma anche perché poi diventa una bella storia di redenzione e di guarigione.

Michael Fassbender è stato subito attratto dal personaggio di Tom Sherbourne, un uomo che ha un bisogno quasi urgente di sentirsi ‘morale’, sulla scia di amoralità della guerra, e ancora di più quando si innamora.

Leggendo il libro e la sceneggiatura, sono rimasto impressionato dai principi, dalla lealtà e dalla forza di carattere di Tom. È un uomo onesto, stoico, ma èanche un uomo che cerca di riparare se stesso. Porta dentro di sé tutte queste cicatrici mentali dalla guerra, ma quando incontra Isabel, la sua freschezza e l'innocenza lo motivano nel darsi un’occasione per aprire il suo cuore. È diventato insensibile dopo aver visto quello che gli uomini fanno gli uni agli altri e non riesce più a stare in pace con le persone. Ecco perché lavorare sul faro sembra quasi terapeutico per lui. Ma quando Isabel entra nella sua vita, ha una sorta di risveglio dei sensi.

Come Michael Fassbender ha fatto con Tom, anche Alicia Vikander sentiva un’attrazione magnetica per il personaggio di Isabel Sherbourne.

Sono rimasta impressionata da quanta vita Isabel porti all'inizio della storia. Come Tom, anche lei ha subito un grosso trauma, con la perdita di entrambi i suoi fratelli in guerra. Eppure in qualche modo lei ha ancora questa bella scintilla e questo fuoco dentro, ed è per questo che Tom viene travolto da lei. In Tom Isabel trova un uomo che la lascia essere quello che è in realtà. Credo che lei senta di essere finalmente in grado di rilassarsi e di essere se stessa con Tom. Vedo Isabel come molto forte, ma anche ingenua e vulnerabile. Lei è una persona che segue i suoi impulsi, nel bene e nel male. Ha un percorso duro nel film, ma io sono sempre stata spinta dalla sua forza di volontà e dalla forza d'animo.

Rachel Weisz che interpreta Hannah Roennfeldt, è stata molto colpita dai personaggi della storia della Stedman, perché ognuno era imperfetto, e lei è sempre stata più interessata a personaggi che non siano delle persone perfette. È stata colpita anche da come la sceneggiatura incanala completamente le emozioni catartiche del romanzo.

Penso che sia uno degli adattamenti più fedeli che io abbia mai visto. Era così vicino all’esperienza della lettura del libro. Come il libro, tocca un nervo scoperto. Hannah è una sfida, perché ha il cuore totalmente spezzato. Non riesco a immaginare una perdita maggiore di quella del proprio figlio e marito in mare, senza nemmeno il conforto di una tomba. Per questo l'ho vista come se vivesse in uno stato di limbo, in attesa di risposte che ha bisogno di credere un giorno appariranno.

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]





Curiosità



La pellicola è l'adattamento cinematografico del romanzo di debutto di M.L. Stedman "La luce sugli oceani", pubblicato nel 2012.



Dopo essersi incontrati sul set di questo film nel settembre 2014, Alicia Vikander e Michael Fassbender hanno annunciato che si frequentavano nel dicembre 2014.



Michael Fassbender e Alicia Vikander hanno rivelato che il regista Derek Cianfrance li ha fatti vivere insieme sul set per sei settimane.



Il film è stato girato a Stanley, una tranquilla località balneare nel nord-ovest della Tasmania.



Prima di girare a Stanley, il molo storico è stato ricostruito con un tocco rustico. La gente del posto ha adottato un look degli anni venti prima delle riprese e molti uomini si sono fatti crescere la barba per i loro ruoli come comparse.



All'inizio del romanzo (in cui gli eventi principali sono distribuiti su più anni rispetto al film), Tom ha 28 anni e Isabel ha 19 anni. Michael Fassbender e Alicia Vikander avevano rispettivamente 37 e 25 anni quando il film è stato girato.



Cinque persone hanno interpretato il personaggio di Lucy / Grace: i gemelli Elliot Newbery ed Evangeline Newbery da bambina, Georgie Gascoigne all'età di un anno, Florence Clery all'età di quattro anni e Caren Pistorius da adulta.



Questa è stata una delle due uscite del 2016 girate in Tasmania (Australia), in cui raramente si ospitano produzioni cinematografiche. L'altra pellicola era Lion - La strada verso casa.



Alicia Vikander ha rivelato che voleva fare questo film perché era sempre stata una grande fan del lavoro di Michael Fassbender. Il regista Derek Cianfrance ha detto che Vikander si è proposta autonomamente per il film.



Questo film è stato l'ultimo film della DreamWorks pubblicato da Walt Disney Studios Motion Pictures attraverso Touchstone Pictures, secondo l'accordo originale.



Alcune scene chiave del film sono state girate a Port Chalmers appena fuori Dunedin. La maggior parte del film è ambientata in un faro a Cape Campbell a Marlborough, in Nuova Zelanda. Il cast e la troupe hanno vissuto in loco per cinque settimane e mezzo.



Questo è stato il quarto film del regista Derek Cianfrance e primo ad essere adattato da un romanzo.



Durante le riprese a Dunedin, Otago, gli studenti locali della Otago University della Nuova Zelanda si sono esibiti come comparse nel film.



Il libro "La luce sugli oceani", su cui si basa questo film, contiene tre connessioni casuali ai film precedenti di Michael Fassbender. In primo luogo il suo personaggio, Tom, viaggia sulla nave SS Prometheus: Fassbender ha interpretato il ruolo dell'androide David in Prometheus. In secondo luogo la moglie di Tom, Isabel, riceve in regalo un disco da grammofono, le Variazioni di Goldberg di Bach; questo pezzo di musica è stata la colonna sonora della scena di jogging nel film di Fassbender Shame. Infine in Frank, verso la fine del film, il Frank di Fassbender entra in un bar dove Maggie Gyllenhaal sta cantando la canzone "I Want to Marry a Lighthouse Keeper". Il personaggio di Fassbender in "La luce sugli oceani", Tom, è il guardiano di un faro.



Le trame del libro e del film sono molto simili alla sceneggiatura del film The Rootcutter (in seguito rititolato "A Tale of Two Humans"), scritto da Joseph Nobile un decennio prima che uscisse il libro "La luce sugli oceani". Nella sceneggiatura di Nobile, una coppia che vive in una remota isola irlandese ha avuto tre bambini nati morti. Stanno per rinunciare alla speranza quando il marito trova una barca alla deriva con all'interno un bambino che piange e un adulto morto. Dopo aver portato a casa il bambino e aver discusso se dirlo alle autorità, i due accettano di allevare il bambino come loro, con risultati finali tragici. Il film di Nobile è attualmente in sviluppo.



Il cast comprende due vincitori dell'Oscar, Alicia Vikander e Rachel Weisz, e un candidato all'Oscar, Michael Fassbender.



Entrambi i protagonisti, Michael Fassbender e Alicia Vikander, in precedenza hanno interpretato personaggi di intelligenza artificiale, Fassbender in Prometheus e Vikander Ex Machina.



In precedenza Rachel Weisz ha interpretato una donna il cui amante era un naufrago russo sopravvissuto in Lo straniero che venne dal mare (1997). In questo film interpreta una donna il cui amante è un immigrato tedesco che muore in mare.



Il film costato 20 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 26.



[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]





La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore francese Alexandre Desplat, due volte Premio Oscar per le colonne sonore di Grand Budapest Hotel e La forma dell'acqua - The Shape of Water.



1. Letters

2. Tom

3. At First Sight

4. The Dinghy

5. Isabel

6. In God's Hands

7. The Rattle

8. To Resent

9. Janus

10. A Wonderful Father

11. Lucy Grace

12. Path of Light

13. The Return

14. Hannah Roennfeldt

15. Still Your Husband

16. To Forgive

17. Each Day We Spent Together

18. To Be Loved

19. The Light Between Oceans

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]