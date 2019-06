Stasera in tv: "Alla ricerca di Jane" su Rai 2

Di Pietro Ferraro martedì 11 giugno 2019

Rai 2 stasera propone Alla ricerca di Jane (Austenland), commedia romantica del 2013 diretta da Jerusha Hess e interpretato da Keri Russell, JJ Feild, Bret McKenzie e Jane Seymour.

Cast e personaggi

Keri Russell: Jane Hayes

JJ Feild: Mr. Henry Nobley

Bret McKenzie: Martin

Jennifer Coolidge: Miss Elizabeth Charming

Georgia King: Lady Amelia Heartwright

James Callis: colonnello Andrews

Jane Seymour: Mrs. Wattlesbrook

Ricky Whittle: Cap. George East





Trama e recensione

Cosa fareste se l'idea del vostro uomo ideale fosse quella irraggiungibile di un gentiluomo ottocentesco ricco, intelligente, onesto, orgoglioso, altezzoso e un po' introverso, ma soprattutto come riuscireste ad affrontare l'impossibile paragone con relazioni sentimentali moderne mai minimamente all'altezza di questo ideale? La protagonista, Jane Hayes, è una donna single con un'ossessione segreta che sta rovinando la sua vita sentimentale. La donna è innamorata di Darcy, il personaggio del più celebre libro di Jane Austen "Orgoglio e Pregiudizio". Nessun uomo riesce ad assomigliare all'uomo dei suoi sogni, fino a quando Jane decide di andare in vacanza in un parco a tema sulla scrittrice, e lì le sue fantasie di incontrare il perfetto lord inglese diventano improvvisamente molto più reali di quanto avrebbe mai potuto immaginare.





Curiosità



Il film è basato sul romanzo "Austenland" di Shannon Hale e segna il debutto alal regia di Jerusha Hess, co-sceneggiatrice di Napoleon Dynamite, Super Nacho e Gentleman Broncos.



La maggior parte delle battute di Jennifer Coolidge (Miss Elizabeth Charming) erano imparate sul posto al momento; secondo i produttori era quasi impossibile convincere l'attrice a memorizzare la sceneggiatura.



Durante la scena all'aeroporto, il signor Henry Nobley insulta Martin dicendo che Martin non è riuscito ad ottenere un ruolo da attore in Lo Hobbit. In realtà Bret McKenzie, che interpreta Martin, è in "Lo Hobbit" e interpreta il ruolo di Lindir in Lo Hobbit: Un vaggio inaspettato (2012) e in Lo Hobbit: La battaglia delle cinque armate (2014). Ha anche recitato in Il Signore degli Anelli: La compagnia dell'anello (2001) e accreditato come "Elf Escort" in Il Signore degli Anelli: Il ritorno del re (2003). Il suo ruolo è anche definito dai fan de "Il Signore degli Anelli" online come "Figwit" (un acronimo per "Frodo is great, who is that?" In riferimento alla sua apparizione inspiegabile nel Consiglio di Elrond).



Secondo quantoriferito dalla regista Jerusha Hess, Keri Russell era incinta durante le riprese. Alla fine delle riprese l'attrice era incinta di sei mesi, anche se è difficile notarlo.



La cameriera personale della signora Wattlebrooks è interpretata dalla vera sorella di Jane Seymour.



Le uniformi livrea indossate dagli sposi sono le stesse di quelle dello staff di Netherfield in Orgoglio & Pregiudizio (la versione con Kiera Knightley).



Austenland è stato girato a West Wycombe Park vicino a High Wycombe, nel Buckinghamshire, ed è stato inizialmente costruito per Sir Francis Dashwood.



Alla ricerca di Jane è stato prodotto da Fickle Fish Films; di proprietà dell'autrice di Twilight, Stephenie Meyer.



L'amica di Jane "Molly" (Ayda Field) è sposata con il cantante Robbie Williams che ha avuto una carriera da solista di successo dopo aver lasciato la boy band dei "Take That".



Shannon Hale, l'autrice del romanzo su cui si basa il film, ha un cameo come comparsa all'interno del film. Secondo Hale, ha scelto di non dire alle altre comparse chi era e sono rimasti tutti molto colpiti da come il regista e gli attori principali l'hanno accolta durante il giorno delle riprese.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore britannico Ilan Eshkeri (Stardust, The Young Victoria, Kick-Ass, Shaun, vita da pecora - Il film).



1. Prelude - Ilan Eshkeri

2. L.O.V.E.D.A.R.C.Y - Emmy The Great

3. What Up - Emmy The Great

4. Only You - Emmy The Great

5. Comic Books - Emmy The Great

6. Austenland - Emmy The Great

7. Austenland Symphony: I. Sonata - Ilan Eshkeri

8. Austenland Symphony: II. Romanze - Ilan Eshkeri

9. Austenland Symphony: III. Minuet & Waltz - Ilan Eshkeri

10. Austenland Symphony: IV. Rondo - Ilan Eshkeri

11. Date Me (Martin's Theme) [Bonus Track] - Emmy The Great

