Love, Antosha: trailer del documentario dedicato all'attore Anton Yelchin

Di Pietro Ferraro martedì 11 giugno 2019

Love, Antosha: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul documentario dedicato ad Anton Yelchin nei cinema americani dal 2 agosto 2019.

E' disponibile un trailer del documentario Love, Antosha, dedicato al compianto Anton Yelchin scomparso tragicamente nel 2016 proprio nel mezzo di una carriera nella recitazione in piena ascesa.

Il trailer prende il via con la voce fuori campo di Anton Yelchin che cerca di mettere in parole il suo entusiasmo per la recitazione, che si è sviluppato in giovane età. Poi vengono raccontati gli eventi della sua morte bizzarra e accidentale. Le persone che hanno lavorato con Yelchin condividono il ritratto di un ragazzo gentile e generoso, tra di loro Simon Pegg, Kristen Stewart, Zoe Saldana, Bryce Dallas Howard, Chris Pine, J.J. Abrams e altri.

Anton Yelchin ha iniziato la sua carriera molto giovane con ruoli in Along Came a Spider e Cuori in Atlantide. Il suo talento è emerso da subito e questo ha contribuito a dare slancio alla suo carriera con ruoli in grosse produzioni come il reboot Star Trek di J.J. Abrams. Negli ultimi anni Yelchin si è cimentato con diversi generi dalla commedia horror (Burying the Ex) al biopic (Experimenter), dalla fantascienza (Rememory) al thriller (Green Room). Purtroppo un incidente anomalo che ha coinvolto la sua jeep ha stroncato la sua vita tre anni fa.

"Love, Antosha" dà uno sguardo alla prolifica carriera cinematografica e televisiva di Anton Yelchin, che ha lasciato un'eredità indelebile come attore. Attraverso i suoi diari, altri scritti, le sue fotografie, la musica originale che ha scritto e le interviste con la sua famiglia, gli amici e i colleghi, questo film non guarda solo alla sua impressionante carriera, ma al ritratto più grande dell'uomo che era. Yelchin ha iniziato a recitare all'età di nove anni e si è trasferito dall'ex Unione Sovietica negli Stati Uniti con i suoi genitori quando aveva solo sei mesi. Il film esplora i suoi successi e le sue lotte e consente agli spettatori di conoscere questa straordinaria persona la cui vita è stata spezzata in modo tragico e bizzarro.

"Love, Antosha" segna il debutto alla regia di Garret Price con Adam Gibbs e Drake Doremus a bordo come produttori. Il doc ha debuttato con recensioni estremamente positive al Sundance di quest'anno. Il film debutterà inizialmente a Los Angeles il 2 agosto, seguito da New York il 9 agosto e probabilmente da una successiva e più ampia uscita a livello nazionale.

