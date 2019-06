L'ultima ora: trailer italiano del thriller psicologico di Sébastien Marnier

Di Pietro Ferraro venerdì 14 giugno 2019

L'ultima ora: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film thriller di Sébastien Marnier nei cinema italiani dal 4 luglio 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Dopo la tappa all’ultima Mostra del Cinema di Venezia, il prossimo 4 luglio nelle sale italiane, con Teodora Film, il thriller psicologico L’ultima ora di Sébastien Marnier.

Il film esplora il lato più oscuro dello spirito dei "Fridays for Future" in un crescendo di suspense e con un colpo di scena finale che lascia a bocca aperta. La vicenda è ambientata in una scuola superiore, dove un professore si getta dalla finestra sotto gli occhi atterriti degli studenti. Il supplente chiamato a sostituirlo, Pierre, nota da subito qualcosa di strano nella sua classe: un gruppo di sei alunni, molto uniti e dotati di un’incredibile intelligenza precoce, ha un atteggiamento ostile verso chiunque e sembra stia preparando un piano misterioso. Pierre inizia a essere ossessionato da questi sei adolescenti, fino a venire risucchiato nel loro gioco sinistro…

Opera seconda di Sébastien Marnier dopo l’applaudito Irréprochable, "L’ultima ora" è tratto dal romanzo omonimo di Christophe Dufossé, pubblicato in Italia da Einaudi. Nel cast eccellente, oltre ai veterani Laurent Lafitte (Elle) e Emmanuelle Bercot (Mon Roi – Il mio re), spicca la giovane Luàna Bajrami, applaudita a Cannes nel nuovo film di Céline Sciamma, Portrait de la jeune fille en feu.

Ho letto il romanzo di Dufossé quindici anni fa ed ero rimasto sopraffatto dal fascino delle situazioni che sapeva raccontare: un insegnante che si suicida davanti alla sua classe, l’atmosfera di sospetto che circonda gli studenti, un piano indecifrabile che un gruppo di adolescenti sta mettendo in atto… Avrei voluto che fosse il mio primo film, ma sono felice di averlo girato solo molti anni più tardi, quando la situazione politica e ambientale in tutto il mondo, e in Francia in particolare, si è fatta ancora più preoccupante. La realtà diventa sempre più difficile e lo stesso vale per la visione che i ragazzi protagonisti hanno del loro futuro. Sébastien Marnier - Regista

Photo Credit: Laurent Champoussin