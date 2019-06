Oscar 2021 e 2022, annunciate le date

Di Giorgia Iovane martedì 11 giugno 2019

L'Academy ha già comunicato le date della cerimonia degli Oscar per il 2021 e 2022: si guarda avanti.

Gli Oscar 2021 e 2022 si terranno l'ultima domenica di febbraio. L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences e la ABC hanno già stabilito le date della 93esima e 94esima edizione, spostando alla fine del mese il momento clou della stagione del cinema hollywoodiano. A decidere le date, di fatto, è stato il calendario degli eventi previsti a febbraio 2021 - con la finale del Super Bowl già fissata al 7 febbraio e il President's Day lunedì 15 - e le Olimpiadi Invernali del 2022 che si terranno a Pechino dal 4 al 20 febbraio.

Una programmazione decisamente previdente, per la gioia degli investitori pubblicitari, che sanno già come prepararsi al prossimo triennio, considerato che l'Academy ha annunciato anche la data della 92esima edizione, che si terrà il 9 febbraio 2020. L'orario non cambia: la diretta ABC ha inizio alle 17.00 (Pacific Time, quindi ora di Los Angeles), le 20.00 sulla costa Orientale, ed è seguita in oltre 225 paesi nel mondo.

L'Academy ha inoltre dettagliato le scadenze delle votazioni per la stagione 2019-2020: si parte con la consegna dei Governors Awards il 27 ottobre 2019, mentre la votazione preliminare si tiene invece dal 6 al 10 dicembre 2019, seguita dalla votazione per le Nomination che si svolge tra il 2 e il 7 gennaio 2020; l'annuncio delle Nomination è fissato al 13 gennaio 2020. I 'festeggiamenti iniziano il 27 gennaio con il tradizionale Oscar Nominees Luncheon, il grande evento mondano che prelude alla Cerimonia degli Oscar; ma per i giurati non è ancora finita, visto che la votazione definitiva si svolgerà dal 30 gennaio al 4 febbraio. E poi via ai red carpet e alle statuette dorate.