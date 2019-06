Spice Girls, la Paramount annuncia un musical animato

Di Federico Boni mercoledì 12 giugno 2019

Tutte e 5 le Spice saranno coinvolte nel progetto.

22 anni dopo Spice World, le Spice Girls torneranno al cinema. Ma sotto forma animata. Mireille Soria, presidente di Paramount Animation, ha annunciato l'arrivo di un lungometraggio animato sull'iconico gruppo anni '90, con Melanie Brown (Scary), Emma Bunton (Baby), Melanie Chisholm (Sporty), Geri Halliwell (Ginger) e Victoria Beckham (Posh) a bordo del progetto.

In cabina produttiva il loro storico produttore, Simon Fuller, con Karen McCullah e Kiwi Smith allo script. La pellicola conterrà tutti i brani più celebri delle Spice Girls, incluse nuove canzoni. Intervistata dall'Hollywood Reporter, la Soria ha confermato che le Spice Girls "hanno un'idea che stanno sviluppando. Sono molte coinvolte".

La pellicola potrebbe uscire in sala tra il 2020 e il 2021. Nell'ultimo mese la girlband si è riunita, ma senza Victoria Beckham. Uscito al cinema nel 1997, Spice World incassò quasi 80 milioni di dollari in tutto il mondo e raccolse ben cinque nomination ai Razzie Awards, aggiudicandosi il premio come peggiore attrice protagonista per il quintetto pop femminile con la seguente motivazione: un gruppo di 5 ragazze con il talento di una sola pessima attrice.