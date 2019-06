I BAFTA si adeguano agli Oscar: ecco le date del 2021 e 2022

Di Giorgia Iovane mercoledì 12 giugno 2019

I BAFTA programmano le prossime edizioni ora che gli Oscars hanno svelato le date delle cerimonie di premiazione del 2021 e 2022.

Gli Academy Awards restano il fulcro del calendario degli eventi cinematografici e così dopo gli Oscar, anche i BAFTA annunciano le date delle edizioni 2021 e 2022. Mantenendo la tradizione iniziata nel 2001, i British Academy of Film and Television Arts Awards programmano la loro cerimonia di premiazione due settimane prima della serata degli Oscar, in modo da conquistare l'attenzione dei media come 'previsione' della serata al Kodak Theatre. Di conseguenza i BAFTA 2021 si terranno il 14 febbraio e i BAFTA 2022 il 13 febbraio, visto che gli Oscar slittano a fine febbraio per una serie di eventi concomitanti da evitare.

Parlavamo di tradizione, anche se per il 2020 non sarà rispettata: gli Oscar andranno in scena il 9 febbraio e i BAFTA solo una settimana prima, il 2, visto che era difficile anticipare la cerimonia alla fine di gennaio. Ma non sono solo i BAFTA a pianificare le proprie edizioni in funzione degli Oscar: anche il Festival di Berlino, appuntamento che in genere caratterizza la metà di febbraio, ha spostato l'edizione 2020, quella dei suoi primi 70 anni, alla seconda metà di febbraio per non sovrapporsi agli Academy Awards, scegliendo come date per la prossima edizione il periodo compreso tra il 20 febbraio e l'1 marzo 2020.

Fonte | Variety