Stasera in tv: "La Trattativa" su Rai 2

Di Pietro Ferraro giovedì 13 giugno 2019

Rai 2 stasera propone "La trattativa", film documentario del 2014 scritto e diretto da Sabina Guzzanti.

Cast e personaggi

Sabina Guzzanti è narratrice; professoressa di teologia; giornalista; Silvio Berlusconi

Antonino Bruschetta è professore di teologia; pubblico ministero Ninni Bruschetta

Enzo Lombardo è Gaspare Spatuzza; giudice; barbiere

Sabino Civilleri è Enzo Scarantino; Massimo Ciancimino

Filippo Luna è Massimo Ciancimino; magistrato

Franz Cantalupo è Vito Ciancimino; poliziotto; magistrato

Nicola Pannelli è Colonnello Riccio; magistrato

Michele Franco è Giancarlo Caselli; massone; magistrato; Enzo Cartotto; agente dei Servizi

Claudio Castrogiovanni è Luigi Ilardo; calciatore del Bacigalupo

Sergio Pierattini è Colonnello Mori

Maurizio Bologna è Marcello Dell'Utri; magistrato

Jay Natelle è mafioso americano





Trama e recensione

Di cosa si parla quando si parla di trattativa? Delle concessioni dello stato alla mafia in cambio della cessazione delle stragi? Di chi ha assassinato Falcone e Borsellino? Dell’eterna convivenza fra mafia e politica? Fra mafia e chiesa? Fra mafia e forze dell’ordine? O c’è anche dell’altro? Un gruppo di attori mette in scena gli episodi più rilevanti della vicenda nota come trattativa stato mafia, impersonando mafiosi, agenti dei servizi segreti, alti ufficiali, magistrati, vittime e assassini, massoni, persone oneste e coraggiose e persone coraggiose fino a un certo punto. Così una delle vicende più intricate della nostra storia diventa un racconto appassionante.





Curiosità